Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca program, yarışma, dizi ve film yer alıyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları merak edenler 28 Aralık 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler olacak? İşte 28 Aralık Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…