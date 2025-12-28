TV yayın akışı 28 Aralık 2025 Pazar: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanallarda her gün birbirinden farklı formatta ve türde birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Bu sebeple televizyon izleyicileri "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımları merak eden seyirciler, 28 Aralık 2025 TV yayın akışı listesine göz atıyor. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 28 Aralık Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Güller ve Günahlar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Canım Oğlum
22:45 Ayla
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Talihli Amele
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat
14:45 Rüya Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bahar (Final)
00:15 Rüya Gibi
02:30 Veliaht
04:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Kuruluş Orhan
15:15 Cinayet Süsü
17:15 Taşıyıcı 2
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fırıldak Ailesi
09:15 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:00 Bana Masal Anlatma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kıskanmak
16:00 Sahtekarlar
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sahtekarlar
23:30 Kıskanmak
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
