Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 28 Aralık 2025 Pazar || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 28 Aralık 2025 Pazar: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün birbirinden farklı formatta ve türde birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Bu sebeple televizyon izleyicileri "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımları merak eden seyirciler, 28 Aralık 2025 TV yayın akışı listesine göz atıyor. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 28 Aralık Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 14:37 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca program, yarışma, dizi ve film yer alıyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları merak edenler 28 Aralık 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler olacak? İşte 28 Aralık Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Pazar Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Güller ve Günahlar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Canım Oğlum

        22:45 Ayla

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Talihli Amele

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Şaşkın Damat

        14:45 Rüya Gibi

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Bahar (Final)

        00:15 Rüya Gibi

        02:30 Veliaht

        04:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Kuruluş Orhan

        15:15 Cinayet Süsü

        17:15 Taşıyıcı 2

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fırıldak Ailesi

        09:15 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Tülin Şahin İle Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

        22:00 Bana Masal Anlatma

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 İstiklal Marşı

        05:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13:00 Kıskanmak

        16:00 Sahtekarlar

        19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Sahtekarlar

        23:30 Kıskanmak

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        17:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

        28 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor