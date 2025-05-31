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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 31 Mayıs 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 31 Mayıs 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Televizyon karşısına geçen izleyiciler, kanallarda yayınlanacak yapımları araştırmaya başladı. 31 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek diziler, fimler ve programlar belli oldu. İşte, tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:25
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        Tv yayın akışı 31 Mayıs 2025
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        31 Mayıs’ı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte kanalların tv yayın akışı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.50 Lingo Türkiye

        06.55 Beni Böyle Sev

        09.10 Yedi Numara

        10.15 Hayallerinin Peşinde

        11.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

        14.40 Teşkilat

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        17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşması "Paris-Inter"

        00.25 Gazze'yi Görüyorum

        00.55 Mehmed: Fetihler Sultanı

        03.00 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Arka Sokaklar

        16:00 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

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        20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

        23:30 Çember: Yolun Sonundaki Kız

        01:30 Yargı

        03:45 Müzik Arası

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Sahipsizler

        11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

        12:00 Niyazi Gül Dörtnala

        14:30 Sahipsizler

        16:30 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber

        20:00 Beyoğlu Güzeli

        22:15 Sahipsizler

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        01:00 Kral Kaybederse

        03:00 Kaderimin Oyunu

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bahar

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Allah Allah

        14:45 Japon İşi

        16:45 İyi Aile Çocuğu

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Kızılcık Şerbeti

        02:30 İyi Aile Çocuğu

        03:45 Allah Allah

        04:45 Bahar

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        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Can Borcu

        13:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı / Yerli Sinema

        15:20 Bir Gece Masalı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        00:20 Kuruluş Osman

        03:00 Aldatmak

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.45 FATIH SAVAŞ ILE SABAH SOHBETLERI

        08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

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        11.15 EKONOMI ARASI

        11.20 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA

        12.15 KAMERA ARKASI

        13.00 ÇIFT KIŞILIK ODA

        16.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

        19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU

        20.00 ÇIFT KIŞILIK ODA

        04.30 ELKIZI

        06.00 KARAGÜL

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        31 MAYIS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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