Hafta başından bu yana dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi ‘’Bu akşam TV'de neler var?’’ sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler, kanalların 4 Ocak 2026 TV yayın akışı listelerini incelemeye başladı. Bugünkü TV yayın akışına göre bu akşam pek çok program ve film ekranlarda olacak. İşte 4 Ocak Pazar ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Now TV, TV8, Show TV yayın akışı…