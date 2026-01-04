Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 4 Ocak 2026 Pazar: Bu akşam TV'de neler var, diziler yayınlanacak mı? ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Now TV, TV8, Show TV yayın akışı listesi

        4 Ocak Pazar TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var, diziler yayınlanacak mı?

        Yılbaşı haftası dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması TV yayın akışı listelerine ilgiyi artırdı. 4 Ocak Pazar günü televizyon kanallarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler ''Bu akşam TV'de neler var, diziler yayınlanacak mı?'' sorularını gündeme taşıdı. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 4 Ocak 2026 TV yayın akışı paylaşıldı. Buna göre bu akşam pek çok film sinemaseverlerle buluşacak. İşte, 4 Ocak Pazar ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Now TV, TV8, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hafta başından bu yana dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi ‘’Bu akşam TV'de neler var?’’ sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler, kanalların 4 Ocak 2026 TV yayın akışı listelerini incelemeye başladı. Bugünkü TV yayın akışına göre bu akşam pek çok program ve film ekranlarda olacak. İşte 4 Ocak Pazar ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Now TV, TV8, Show TV yayın akışı…

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Görevimiz Tatil

        14:15 Sağ Salim 2: Sil Baştan

        16:00 Exodus: Tanrılar ve Krallar

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster? / Özel

        00:20 Benim Adım Feridun

        02:10 Bir Gece Masalı

        03:50 Kardeşlerim

        05:45 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Ege'nin Hamsisi

        08:30 Gönül Dağı

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        13:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:00 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        23:15 3'Te 3

        00:30 Taşacak Bu Deniz

        03:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        05:40 Kapanış

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Pazar Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Çinliler Geliyor

        16:30 Gelin Halayı

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Beyaz'la Joker

        22:15 Beyaz'la Joker

        00:15 Sokak Yarışçısı

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 5N1K

        04:40 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

        21:30 Hokkabaz

        23:30 Hokkabaz

        01:30 Kaderimin Oyunu

        03:30 Türk Müziği

        04:30 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13.00 Kıskanmak

        16.30 Çifte Milyon

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Cenazemize Hoş Geldiniz

        22.30 Sahtekarlar

        01.30 Olmadı Kaçarız

        03.15 Şevkat Yerimdar

        04.45 Kefaret

        06.00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kezban

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Çiçek Abbas

        14:45 Veliaht

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Yedi Bela Hüsnü

        21:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

        23:45 Yedi Bela Hüsnü

        01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        04:30 Çiçek Abbas

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        16:30 Survivor Panorama

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Gazete Magazin

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        4 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!