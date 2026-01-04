4 Ocak Pazar TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var, diziler yayınlanacak mı?
Yılbaşı haftası dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması TV yayın akışı listelerine ilgiyi artırdı. 4 Ocak Pazar günü televizyon kanallarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler ''Bu akşam TV'de neler var, diziler yayınlanacak mı?'' sorularını gündeme taşıdı. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 4 Ocak 2026 TV yayın akışı paylaşıldı. Buna göre bu akşam pek çok film sinemaseverlerle buluşacak. İşte, 4 Ocak Pazar ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Now TV, TV8, Show TV yayın akışı...
Hafta başından bu yana dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi ‘’Bu akşam TV'de neler var?’’ sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler, kanalların 4 Ocak 2026 TV yayın akışı listelerini incelemeye başladı. Bugünkü TV yayın akışına göre bu akşam pek çok program ve film ekranlarda olacak. İşte 4 Ocak Pazar ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Now TV, TV8, Show TV yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Görevimiz Tatil
14:15 Sağ Salim 2: Sil Baştan
16:00 Exodus: Tanrılar ve Krallar
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? / Özel
00:20 Benim Adım Feridun
02:10 Bir Gece Masalı
03:50 Kardeşlerim
05:45 Aldatmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Ege'nin Hamsisi
08:30 Gönül Dağı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
13:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:00 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:15 3'Te 3
00:30 Taşacak Bu Deniz
03:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
05:40 Kapanış
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Çinliler Geliyor
16:30 Gelin Halayı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Beyaz'la Joker
22:15 Beyaz'la Joker
00:15 Sokak Yarışçısı
02:00 Poyraz Karayel
04:00 5N1K
04:40 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21:30 Hokkabaz
23:30 Hokkabaz
01:30 Kaderimin Oyunu
03:30 Türk Müziği
04:30 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kıskanmak
16.30 Çifte Milyon
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Cenazemize Hoş Geldiniz
22.30 Sahtekarlar
01.30 Olmadı Kaçarız
03.15 Şevkat Yerimdar
04.45 Kefaret
06.00 Son Yaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kezban
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas
14:45 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
23:45 Yedi Bela Hüsnü
01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
03:00 Kızılcık Şerbeti
04:30 Çiçek Abbas
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
