Günün maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve yayın kanalları da araştırılıyor. 4 Ocak Pazar günü Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. Günün öne çıkan mücadeleleri ise Premier Lig'de Manchester City-Chelsea, LaLiga'da Real Madrid-Real Betis, Ligue 1'de PSG-Paris FC ve Serie A'da Inter-Bologna maçları olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 4 Ocak 2026 maç takvimi!