Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 4 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları!

        Bugünkü maç takvimi 4 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 4 Ocak 2026 Pazar günü Avrupa'nın dev liglerinde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugün İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da heyecan dolu maçlar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 4 Ocak 2026 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Günün maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve yayın kanalları da araştırılıyor. 4 Ocak Pazar günü Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. Günün öne çıkan mücadeleleri ise Premier Lig'de Manchester City-Chelsea, LaLiga'da Real Madrid-Real Betis, Ligue 1'de PSG-Paris FC ve Serie A'da Inter-Bologna maçları olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 4 Ocak 2026 maç takvimi!

        2

        4 OCAK 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        İngiltere Premier Lig

        15:30 | Leeds United - Manchester United

        18:00 | Everton - Brentford

        18:00 | Fulham - Liverpool

        18:00 | Newcastle United - Crystal Palace

        18:00 | Tottenham - Sunderland

        20:30 | Manchester City - Chelsea

        3

        İspanya LaLiga

        16:00 | Sevilla - Levante

        18:15 | Real Madrid - Real Betis

        20:30 | Alaves - Real Oviedo

        20:30 | Mallorca - Girona

        23:00 | Real Sociedad - Atletico Madrid

        4

        Fransa Ligue 1

        17:00 | Marsilya - Nantes

        19:15 | Le Havre - Angers

        19:15 | Lorient - Metz

        19:15 | Brest - Auxerre

        22:45 | Paris Saint-Germain - Paris FC

        5

        İtalya Serie A

        14:30 | Lazio - Napoli

        17:00 | Fiorentina - Cremonese

        20:00 | Hellas Verona - Torino

        22:45 | Inter - Bologna

        6
        4 Ocak Pazar TV yayın akışı
        4 Ocak Pazar TV yayın akışı
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!