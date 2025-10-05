Habertürk
        TV yayın akışı 5 Ekim 2025 Pazar || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 5 Ekim 2025 Pazar: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon izleyicileri, hemen hemen her gün olduğu gibi bugün de "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanallarda her gün birbirinden farklı formatta ve türde birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları merak eden seyirciler, 5 Ekim 2025 TV yayın akışı listesini araştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 5 Ekim Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 05.10.2025 - 11:55 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:55
        Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca program, yarışma, dizi ve film yer alıyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 5 Ekim 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler olacak? İşte 5 Ekim Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:45 Yumurcak Küçük Kovboy

        15:30 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Uzak Şehir

        23:15 Arka Sokaklar

        02:00 Poyraz Karayel

        04:15 Baht Oyunu

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Veliaht

        15:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Veliaht

        23:15 Bahar

        01:30 Kızılcık Şerbeti

        03:45 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Aşk ve Gözyaşı

        16:00 Aynadaki Yabancı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aynadaki Yabancı

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Aramızda Kalsın

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Çarpıntı

        04:00 Türk Müziği

        04:45 Dürüye'nin Güğümleri

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:28 İstiklal Marşı

        05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Gönül Dağı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:10 Seksenler

        03:15 Gönül Dağı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ben Leman

        14:00 Kıskanmak

        16:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Ozak Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Ben Leman

        23:00 Kıskanmak

        01:30 Ben Leman

        04:00 İnadına Aşk

        05:15 Şahane Hayatım

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 İtiraf Et

        16:15 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        5 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
