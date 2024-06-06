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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: 6 Haziran bugün TV’de neler var? Ekşi Elmalar, Aldatmak, Güldür Güldür Show

        TV yayın akışı: 6 Haziran bugün TV'de neler var? Ekşi Elmalar, Aldatmak, Güldür Güldür Show…

        Televizyon ekranlarında yayınlanan programlar ve diziler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. İzleyiciler takip ettikleri kanalların yayın akışlarına dikkat kesilirken bugünkü diziler ve saatleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Bugün Aşk-ı Memnu tekrar bölümüyle Kanal D'de tekrar başlıyor. Show TV'de ise Güldür Güldür Show saat 20.00'da yayınlanacak. İşte tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:24
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        1

        6 Haziran Perşembe günü yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının Perşembe yayın akışı

        2

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle bu akşam Show TV’de

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Sandık Kokusu

        3

        AŞK-I MEMNU

        Aşk-ı Memnu kendi gününde, kendi saatinde 6 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Aşk-ı Memnu

        22:30 Aşk-ı Memnu

        01:00 Güneşin Kızları

        4

        EKŞİ ELMALAR

        1970'li yıllarda Hakkari'de belediye başkanı olan Aziz Özay'ın (Yılmaz Erdoğan) elma bahçesinin ve 3 kızı Muazzez (Farah Zeynep Abdullah), Türkan (Songül Öden) ve Safiye'nin (Şükran Ovalı) güzellikleri bütün şehrin dilindedir. Şehrin genç erkekleri, bu güzel kızlarla görüşebilmek için her yolu denerlerken başkan Özay, genç kızların duygularına hoşgörü göstermeyecektir.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

        16:15 Güzel Köylü

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

        22:30 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

        00:30 İstanbullu Gelin

        5

        ALDATMAK

        ATV'de ekranlara gelen Aldatmak dizisi final kararı aldı. 6 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak 71. bölümüyle ekrana veda edecek.

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Aldatmak

        00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

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