        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 6 KASIM 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve maçlar yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 6 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve maçlar yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler, programlar, yarışmalar ve maçlar araştırılıyor. Hangi kanalda, saat kaçta, hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler, kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. TV yayın akışı 6 Kasım 2025 listesi paylaşıldı. Bu akşam Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ve Victoria Plzen-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 6 Kasım 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 14:28 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, TV yayın akışı 6 Kasım 2025 listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film, yarışma, maç ve programların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise Samsunspor-Hamrun Spartans ve Victoria Plzen-Fenerbahçe maçları yayınlanacak. İşte 6 Kasım 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Bereketli Topraklar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        00:15 Bereketli Topraklar

        02:45 Kızılcı Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        03:00 Yüksek Sosyete

        04:30 Hanım Köylü

        06:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:00 Uzak Şehir

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:40 Kalk Gidelim

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Cennetin Çocukları

        17:45 Lingo Türkiye

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        19:45 Maç Önü

        20:45 Samsunspor-Hamrun Spartans | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

        23:00 Victoria Plzen-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

        01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        03:35 Seksenler

        04:35 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Bir Gece Masalı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Kuruluş Orhan

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

        01:20 Kuruluş Orhan

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:00 Ben Onun Annesiyim

        02:45 Ben Leman

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        6 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
