Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 8 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon kanallarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Sezon arası veren diziler ekranlara dönüş yapmaya başlarken yeni diziler de izleyicilerle buluşturuluyor. Bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler 8 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 8 Eylül Pazartesi Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 13:28 Güncelleme: 08.09.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Kanallar yeni dizilerini izleyicileriyle buluşturuyor. Sezon finali yapan diziler de tek tek ekranlara dönüyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Bu noktada bugün hangi yapımların ekranlara geleceğini merak edenler 8 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini inceleniyor. Peki, bugün TV’de neler var? İşte 8 Eylül Pazartesi Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV, Show TV yayın akışı...

        2

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çarpıntı

        03:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir (Tekrar)

        23:30 Eşref Rüya

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aile Saadeti

        00:20 Gözleri Karadeniz

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Ateş Kuşları

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kara Tahta

        09:10 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        15:55 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "On Üç Yaşam"

        02:00 Seksenler

        03:40 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 4

        22:30 Şevkat Yerimdar

        23:30 Transfer Dosyası

        01:30 İlk Buluşma

        02:45 Her Yerde Sen

        04:45 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

        22:00 Ekşi Elmalar

        00:30 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

        02:15 Ekşi Elmalar

        04:00 Gelin Evi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        8 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Gürsel Tekin, basın toplantısı düzenleyecek
        Gürsel Tekin, basın toplantısı düzenleyecek
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        OVP ile “dijital hamle”
        OVP ile “dijital hamle”
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!