TV yayın akışı 8 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon kanallarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Sezon arası veren diziler ekranlara dönüş yapmaya başlarken yeni diziler de izleyicilerle buluşturuluyor. Bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler 8 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 8 Eylül Pazartesi Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV, Show TV yayın akışı...
Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Kanallar yeni dizilerini izleyicileriyle buluşturuyor. Sezon finali yapan diziler de tek tek ekranlara dönüyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Bu noktada bugün hangi yapımların ekranlara geleceğini merak edenler 8 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini inceleniyor. Peki, bugün TV’de neler var? İşte 8 Eylül Pazartesi Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV, Show TV yayın akışı...
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Tekrar)
23:30 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
00:20 Gözleri Karadeniz
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 Kara Tahta
09:10 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "On Üç Yaşam"
02:00 Seksenler
03:40 Teşkilat
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Şevkat Yerimdar
23:30 Transfer Dosyası
01:30 İlk Buluşma
02:45 Her Yerde Sen
04:45 Son Yaz
06:00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan
22:00 Ekşi Elmalar
00:30 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan
02:15 Ekşi Elmalar
04:00 Gelin Evi
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
8 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ