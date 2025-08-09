Habertürk
        Tv yayın akışı 9 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 9 Ağustos 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

        Bugün televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Bugün Show TV'de Güldür Güldür Show izleyici karşısına çıkacak. İşte 9 Ağustos 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 09.08.2025 - 12:16 Güncelleme: 09.08.2025 - 12:18
        TV yayın akışı 9 Ağustos 2025
        TV yayın akışı 9 Ağustos Cumartesi günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam kuşağında Ailecek Şaşkınız, Güldür Güldür Show, Uçak gibi yapımlar yer alacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 9 Ağustos Show TV, ATV, Kanal D, Star TV yayın akışı ve TV rehberi...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

        09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

        13:00 Kara Murat: Fatih'in Fedaisi

        14:45 Kara Murat: Fatih'in Fedaisi

        16:30 Kuralsız Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Ailecek Şaşkınız

        22:30 Katakulli

        00:45 Katakulli

        02:15 Zalim İstanbul

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Kuzey Güney

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:13 İstiklal Marşı

        05:15 Hayallerinin Peşinde

        06:00 Yedi Numara

        07:30 Hayatımın Neşesi

        10:00 Türk Sineması "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası"

        11:40 Yeşil Deniz

        13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

        16:50 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin"

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        20:00 Yabancı Sinema "Rocky Balboa"

        00:20 3'te 3

        01:25 Yeşil Deniz

        02:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        08:00 Düğün

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Çiçek Abbas

        14:45 Şaşkın Damat

        16:30 Baba Bizi Eversene

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Mekanik

        01:30 Resimdeki Sevgili

        03:45 Baba Bizi Eversene

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Hanım Köylü (Tekrar)

        11:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş (Tekrar)

        19:00 Star Haber – Canlı

        20:00 Uçak

        22:15 Uçak

        00:15 Aramızda Kalsın

        02:30 Türk Müziği

        03:30 Kiralık Aşk

        05:00 Erkenci Kuş (Tekrar)

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Gençliğim Eyvah

        09:00 Zembilli

        12:00 Güven Bana

        13:20 Ölümlü Dünya

        15:30 Aile Saadeti

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Mulan

        22:25 Bay ve Bayan Smith

        00:40 Bay ve Bayan Smith

        03:00 Bir Gece Masalı

        05:30 Ateş Kuşları

