Tv yayın akışı 9 Ağustos 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
Bugün televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Bugün Show TV'de Güldür Güldür Show izleyici karşısına çıkacak. İşte 9 Ağustos 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV yayın akışı listesi...
TV yayın akışı 9 Ağustos Cumartesi günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam kuşağında Ailecek Şaşkınız, Güldür Güldür Show, Uçak gibi yapımlar yer alacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 9 Ağustos Show TV, ATV, Kanal D, Star TV yayın akışı ve TV rehberi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 Kara Murat: Fatih'in Fedaisi
14:45 Kara Murat: Fatih'in Fedaisi
16:30 Kuralsız Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Ailecek Şaşkınız
22:30 Katakulli
00:45 Katakulli
02:15 Zalim İstanbul
04:00 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Hayallerinin Peşinde
06:00 Yedi Numara
07:30 Hayatımın Neşesi
10:00 Türk Sineması "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası"
11:40 Yeşil Deniz
13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:50 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin"
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Rocky Balboa"
00:20 3'te 3
01:25 Yeşil Deniz
02:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
08:00 Düğün
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas
14:45 Şaşkın Damat
16:30 Baba Bizi Eversene
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mekanik
01:30 Resimdeki Sevgili
03:45 Baba Bizi Eversene
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Hanım Köylü (Tekrar)
11:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş (Tekrar)
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Uçak
22:15 Uçak
00:15 Aramızda Kalsın
02:30 Türk Müziği
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Gençliğim Eyvah
09:00 Zembilli
12:00 Güven Bana
13:20 Ölümlü Dünya
15:30 Aile Saadeti
19:00 atv Ana Haber
20:00 Mulan
22:25 Bay ve Bayan Smith
00:40 Bay ve Bayan Smith
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
