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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var? 24 Mayıs Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı! Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını…

        TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını…

        Cuma akşamı yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışında yer alıyor. Show TV'de bu akşam Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölümüyle yayınlanacak. İşte 24 Mayıs Cuma akşamı kanallarda yayınlanacak olan tüm dizi, film, programların tümü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:37
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        Günlük olarak hazırlanan ve listelenen yayın akışında hangi dizi ve programlar var merak ediliyor. Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti hemen ardından Bahar tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor ise her zamanki saatinde TV8 ekranlarında olacak. İşte 24 Mayıs tv yayın akışı listesi

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        KIZILCIK ŞERBETİ

        SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de yayınlanacak.

        Doğa’nın yeniden bir araya gelmek için istediği şartı yerine getirmekten zorlanan Fatih’i zor günler beklemektedir. Çimen, Kıvılcım’ın asistanı olarak şirkette çalışmaya başlar. Kıvılcım ve Çimen’in şirkette olması, Abdullah ve Ömer’in arasındaki ipleri git gide germektedir.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Bahar

        03:00 Sandık Kokusu

        04:30 Aziz

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        ARKA SOKAKLAR

        Arka Sokaklar 676. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

        Zeki, eşi Atiye'yi memlekete götürmek isteyen akrabalarına karşı çıkar. Eşine kendisi bakacaktır. Tefo, Selda'yla iş birliğine devam eder. Berkecan'ı kullanarak Şule'ye hain bir pusu kuracaklardır.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Afili Aşk

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Taş Kağıt Makas

        02:30 Siyah Beyaz Aşk

        04:30 Bodrum Masalı

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        AQUAMAN (YABANCI SİNEMA

        Atlantis'in tek varisi, savaşı durdurabilecek tek kişi...

        Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır.

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)

        22:45 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)

        01:20 Kardeşlerim

        04:35 Maraşlı

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        YALI ÇAPKINI

        Seyran hastalığından Ferit'in haberdar olmaması için yoğun çaba harcar. Kazım'a büyük bir öfke duyan Esme, sinirini Zerrin'den çıkarır.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Güzel Köylü

        18:15 Star Haber

        19:00 Yalı Çapkını

        20:00 Yalı Çapkını

        00:15 İstanbullu Gelin

        03:00 Baba Ocağı

        05:00 Güzel Köylü

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        KARAAĞAÇ

        Sultan, Celal Ağa’nın safında yer alınca Ömer ve Raziye ile arası açılır. Celal Ağa, Sultan’a, Ömer’in yokluğunda işlerin başına geçmesini teklif eder.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

        07:00 Balkan Ninnisi

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Gönül Dağı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kara Ağaç Destanı

        00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:50 Gönül Dağı

        05:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

        7

        GADDAR

        NOW TV’de yayınlanan ‘Gaddar’ dizisinde bu hafta, Dağhan Korkut’un ölümünden sonra kendini çok yorgun ve çaresiz hissettiği için Leylâ’nın yanında teselli arar.

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:45 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Gaddar

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Gaddar

        23:30 Orta Sayfa

        01:30 Ruhun Duymaz

        04:00 Kefaret

        06:00 Bay Yanlış

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