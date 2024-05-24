AQUAMAN (YABANCI SİNEMA

Atlantis'in tek varisi, savaşı durdurabilecek tek kişi...

Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır.

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08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

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20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)

22:45 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)

01:20 Kardeşlerim

04:35 Maraşlı