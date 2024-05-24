TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını…
Cuma akşamı yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışında yer alıyor. Show TV'de bu akşam Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölümüyle yayınlanacak. İşte 24 Mayıs Cuma akşamı kanallarda yayınlanacak olan tüm dizi, film, programların tümü
Günlük olarak hazırlanan ve listelenen yayın akışında hangi dizi ve programlar var merak ediliyor. Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti hemen ardından Bahar tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor ise her zamanki saatinde TV8 ekranlarında olacak. İşte 24 Mayıs tv yayın akışı listesi
KIZILCIK ŞERBETİ
SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de yayınlanacak.
Doğa’nın yeniden bir araya gelmek için istediği şartı yerine getirmekten zorlanan Fatih’i zor günler beklemektedir. Çimen, Kıvılcım’ın asistanı olarak şirkette çalışmaya başlar. Kıvılcım ve Çimen’in şirkette olması, Abdullah ve Ömer’in arasındaki ipleri git gide germektedir.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
04:30 Aziz
ARKA SOKAKLAR
Arka Sokaklar 676. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.
Zeki, eşi Atiye'yi memlekete götürmek isteyen akrabalarına karşı çıkar. Eşine kendisi bakacaktır. Tefo, Selda'yla iş birliğine devam eder. Berkecan'ı kullanarak Şule'ye hain bir pusu kuracaklardır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Taş Kağıt Makas
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
AQUAMAN (YABANCI SİNEMA
Atlantis'in tek varisi, savaşı durdurabilecek tek kişi...
Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır.
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
22:45 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)
01:20 Kardeşlerim
04:35 Maraşlı
YALI ÇAPKINI
Seyran hastalığından Ferit'in haberdar olmaması için yoğun çaba harcar. Kazım'a büyük bir öfke duyan Esme, sinirini Zerrin'den çıkarır.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
KARAAĞAÇ
Sultan, Celal Ağa’nın safında yer alınca Ömer ve Raziye ile arası açılır. Celal Ağa, Sultan’a, Ömer’in yokluğunda işlerin başına geçmesini teklif eder.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:00 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:50 Gönül Dağı
05:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
GADDAR
NOW TV’de yayınlanan ‘Gaddar’ dizisinde bu hafta, Dağhan Korkut’un ölümünden sonra kendini çok yorgun ve çaresiz hissettiği için Leylâ’nın yanında teselli arar.
NOW YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
23:30 Orta Sayfa
01:30 Ruhun Duymaz
04:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış