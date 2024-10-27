Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 27 Ekim Pazar TV yayın akışı için araştırmalara başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. Peki bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Kanalların 24 Ekim 2024 Pazar TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam pek çok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Kalpazan
15:45 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kalpazan
02:45 Siyah Kalp
05:00 Bahar
TV YAYIN AKIŞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Yalan
16:30 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Mahalleden Arkadaşlar
22:15 Arif v 216
00:45 Arif v 216
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Ada Masalı
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:15 Benim Tatlı Yalanım
19:00 Star Haber
20:00 Power Rangers
22:30 Power Rangers
02:30 Baba Ocağı
04:00 Türk Müziği
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Kalp Yarası
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Kuruluş Osman
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Karadut
03:00 Ateş Kuşları