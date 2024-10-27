Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Kanalların 24 Ekim 2024 Pazar TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam pek çok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...