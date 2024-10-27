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        Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 27 Ekim Pazar TV yayın akışı için araştırmalara başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. Peki bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:38
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        1

        Kanalların 24 Ekim 2024 Pazar TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam pek çok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Siyah Kalp

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Kalpazan

        15:45 Deha

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Deha

        00:15 Kalpazan

        02:45 Siyah Kalp

        05:00 Bahar

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        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Yalan

        16:30 Yerli Dizi

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Mahalleden Arkadaşlar

        22:15 Arif v 216

        00:45 Arif v 216

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:15 Benim Tatlı Yalanım

        19:00 Star Haber

        20:00 Power Rangers

        22:30 Power Rangers

        02:30 Baba Ocağı

        04:00 Türk Müziği

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Kalp Yarası

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:30 Dizi TV

        12:30 Kuruluş Osman

        16:00 Bir Gece Masalı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Karadut

        03:00 Ateş Kuşları

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