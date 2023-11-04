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        Haberler Televizyon TV yayın akışında bugün: 4 Kasım Cumartesi 2023 televizyonda hangi dizi ve filmler var? ATV, Fox, TV8, Kanal D, Show TV, Star ve TRT 1 yayın akışı!

        TV yayın akışında bugün: 4 Kasım Cumartesi 2023 televizyonda hangi dizi ve filmler var?

        Hafta sonunu evde televizyon karşısında geçirecek vatandaşlar, TV yayın akışını sorguluyor. Bugün ekranlara gelecek dizi, film ve yarışmalar seyirciler tarafından takip ediliyor. İşte, 4 Kasım Cumartesi günü Show TV, ATV, Fox, TV8, Kanal D, Star ve TRT 1'in yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:58
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        1

        Televizyon kanallarının yayın akışı resmi internet sitelerinde güncellendi. Bu akşam Kanal D ekranlarında yabancı sinema "İnanılmaz Örümcek Adam" yayılanırken, Show TV ekranlarında da "Güldür Güldür Show" seyircisiyle bulaşacak. İşte, Kanal D, Show TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT1, Star TV yayın akışı 4 Kasım 2023 Cumartesi

        2

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:45 Süper Bir Takım

        09:00 Kırmızı Oda

        09:45 MasterChef Türkiye All Star

        12:30 Gazete Magazin

        16:15 Oynat Bakalım

        18:00 Yerli Sinema Kral Şakir: Cumburlop!

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 Gazete Magazin

        3

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Kamera Arkası

        12:00 Adım Farah

        13:30 Hudutsuz Sevda

        16:30 Şahane Hayatım

        19:00 Fox Ana Haber

        20:00 Adım Farah

        23:45 Kirli Sepeti

        02:30 Şahane Hayatım

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:40 Lingo

        11:45 3’te 3

        13:05 Kendi Düşen Ağlamaz

        18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 ATV’de Hafta Sonu

        10:00 Ateş Kuşları

        13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

        16:00 Safir

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kardeşlerim

        00:20 Kuruluş Osman

        6

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Bir Yuvam Olsun

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Bir Yuvam Olsun

        14:30 Aile

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Kızılcık Şerbeti

        02:15 Aile

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

        09:30 Kiralık Aşk

        11:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

        13:15 Sakla Beni

        16:15 Ömer

        18:15 Ana Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Sakla Beni

        22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

        00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

        8

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda’nın Mutfağı

        14:00 Yargı

        16:15 Üç Kız Kardeş

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yabancı Sinema İnanılmaz Örümcek Adam

        22:30 Yabancı Sinema İnanılmaz Örümcek Adam

        00:45 Yabancı Sinema Ay Meteoru

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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