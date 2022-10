Trump'tan Twitter açıklaması

MUSK, YASAĞI KALDIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Musk, Mayıs ayında Financial Times tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen "Future of the Car (Arabanın Geleceği)" etkinliğinde bir konuşma yapmıştı.

Trump'a uygulanan Twitter yasağını değerlendiren Musk, "Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı." değerlendirmesinde bulunmuştu. Musk, Twitter'ı aldıktan sonra Trump'a yönelik uygulanan yasağı kaldıracağını kaydetmişti.

Musk, dün Twitter'ı resmen satın almasının ardından, Trump'a yönelik yasağı kaldırmıştı.

Ardından Musk, Twitter'da tamamen kapatılan tüm hesapların geri açılacağını duyurmuştu.