Bakanlıktan açıklama geldi! Twitter X çöktü mü? 16 Ocak Cuma X neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan X'te erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, Twitter'da akışın yenilenmediğini, gönderilerin açılmadığı yönünde sorunu sosyal medya platformlarında dile getiriyor. Peki, "Twitter X çöktü mü? 16 Ocak X neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" İşte 16 Ocak 2026 Cuma Twitter'da yaşanan erişim sorununa ilişkin yetkililerden yapılan son dakika açıklamaları...
Twitter yeni adıyla 'X'te erişim sorunu yaşanıyor. X'te akışın yenilenmediğini dile getiren kullanıcılar, yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Twitter'da küresel çapta bir kesinti yaşanmıştı. Peki, "Twitter X çöktü mü? 16 Ocak 2026 X neden açılmıyor, Twitter ne zaman düzelecek?" İşte detaylar...
TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ 16 OCAK 2026?
Sosyal medya kullanıcıları X'e erişim problemi yaşıyor. Akışın yenilenmediğini dile getiren kullanıcılar yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
X NE ZAMAN DÜZELECEK?
X yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan erişim sorununun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda küresel boyutta erişim sorunu yaşandığını bildirdi.
Sayan, Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Ömer Fatih Sayan, "Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunu küresel ölçekte devam etmekte olup, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.