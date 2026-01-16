Twitter yeni adıyla 'X'te erişim sorunu yaşanıyor. X'te akışın yenilenmediğini dile getiren kullanıcılar, yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Twitter'da küresel çapta bir kesinti yaşanmıştı. Peki, "Twitter X çöktü mü? 16 Ocak 2026 X neden açılmıyor, Twitter ne zaman düzelecek?" İşte detaylar...