"Twitter Dosyaları"nda yeni ifşa: Rusya'nın ABD siyasetine müdahalesi iddiaları yer aldı

SpaceX ve Twitter 'ın sahibi Elon Musk, "Twitter Dosyaları" ifşaatının 14'üncüsünü yine serbest gazeteci Matt Taibbi aracılığıyla yaparak, Rusya 'nın Amerikan siyasetine müdahale ettiği iddialarının gerçek olmadığını gösteren kurum içi yazışmaları ortaya koydu.

Matt Taibbi, Twitter'da paylaştığı uzun tweet serisinde, "Rusya Gate Yalanları" başlığı altında, "Yıllarca süren bir kargaşanın çok önemli bir anında Demokratlar, Trump-Rusya soruşturmasındaki kusurlarla ilgili bir raporu, Rus 'botları' ve 'trolleri' tarafından desteklendiğini söyleyerek kınadılar. Twitter yetkilileri Rus etkisine dair hiçbir kanıt bulamayınca dehşete kapıldı." ifadelerine yer verdi.

Yayınladığı kurum içi yazışmaların ekran görüntülerinde yer alan "Kongre trollerini besliyoruz.", "Rusya ile bağlantılı herhangi bir önemli faaliyet yok." gibi ifadelere değinerek Rusya'nın ABD siyasetine müdahalesini ortaya koyacak sağlam bir delile rastlanmadığına dikkati çeken Taibbi, Twitter'ın, politikacıları ve medyayı söz konusu bot hesapların "Rus olmadığı" konusunda uyardığını fakat bunun "görmezden gelindiğini" kaydetti.