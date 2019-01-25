Sosyal ağ Twitter, özellikle uzun konuşmalarda sohbetin kimin başlattığının görülmesini sağlayacak yeni bir etiket üzerinde çalışıyor.

Sözkonusu ifadenin gerçek sahibi veya ilk kullananı tespit edilmesini kolaylaştıracak olan “Original Tweeter” adı verilen bu etiket, onaylı hesap sahiplerinin, ünlü ve tanınmış kişi ve kurumların da taklit edilmesinin önüne geçecek.

Bir sohbet akışını kimin başlattığını ayrıştırmayı kolaylaştırmayı amaçlayan bu yeni etiket, test kapsamında bazı Twitter kullanıcılarının da karşısına çıkmaya başladı.

Özellikle onaylı hesap sahiplerinin, hesaplarının kötüye kullanımının önüne geçilmesine yardımcı olmak için geliştirilen “Original Tweeter” etiketinin, etkileşimi yüksek olan tweet dizilerindeki sahte ve kopya paylaşımlarını da azaltması bekleniyor. Twitter'ın bu yeni etiketi sayesinde kullanıcılar, yanıt verdikleri bir tweet'in kim tarafından paylaşıldığını görebilecekler.

iOS ve Android platformundaki Twitter kullanıcılarına kademeli olarak sunulan yeni özellikle ilgili olarak TechCrunch’a açıklama yapan Twitter’ın Ürün Yönetimi Direktörü Sara Haider, “Twitter’ın amacı, kamuya açık konuşmaya hizmet etmek. Bu çalışmanın bir parçası olarak, ‘original Tweeter’ ile ilgili yanıtları vurgulayarak tartışmalara daha fazla bağlam eklemeyi araştırıyoruz ”dedi.

‘SPONSORLU DOLANDIRICILIĞA’ KARŞI ÖNLEM

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Türkiye özelinde bakıldığında Twitter’ın bu yeni özelliği, bankalar başta olmak üzere büyük kurumların logo ve adlarını kullanarak yapılan “sponsorlu dolandırıcılık” girişimlerini de azaltabilir.

Bilindiği üzere Türkiye’deki özel ve kamu bankalarının, BDDK ve TCMB gibi kurumların yanısıra Netflix gibi uygulamaların isim ve logoları taklit edilerek açılan hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlarla, kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeye çalışan kimlik avı hırsızlıkları, son dönemde oldukça arttı. Hatta bu konuda BDDK ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vatandaşları uyarmıştı.

“Original Tweeter” etiketi, bu tarz taklit hesaplar üzerinden yapılan paylaşımların güvenilir olup olmadığı da orjinal sahibinin kim olduğu konusunda da kritik bir rol üstlenecek.

KENDİ REKLAM POLİTİKASINI BİLE İŞLETEMİYOR!

Ancak Türkiye’de halen çığ gibi büyüyen ‘sponsorlu dolandırıcılık’ konusunda Twitter’ın esas olarak reklam politikalarını gözden geçirmesi ve bunların denetimine yönelik daha somut adımlar atması şart.

Twitter’ın resmi sitesi üzerinden paylaştığı “Twitter Reklamları Politikaları” adı altında sıralanan şu maddelerin, Türkiye özelinde hala işletilemediğinin de altını çizelim: