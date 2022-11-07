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T﻿witter taklit hesaplara şart getirdi, bazı kullanıcılar isimlerini Elon Musk olarak değiştiriyor

Twitter CEO’su Elon Musk’ın, Pazar günü peş peşe yaptığı paylaşımlarla duyurduğu uygulama içi bir değişim bazı ünlü kullanıcıların da katıldığı, online bir tartışmaya dönüştü.

BBC TÜRKÇE

Twitter CEO’su Elon Musk’ın, Pazar günü peş peşe yaptığı paylaşımlarla duyurduğu uygulama içi bir değişim bazı ünlü kullanıcıların da katıldığı, online bir tartışmaya dönüştü.

Farklı sosyal mecralara da taşan tartışmada, 2 milyon takipçili bir Amerikalı komedyenin Twitter hesabı askıya alındı.

Kathy Griffin isimli komedyen, Twitter'a çok benzer Mastodon isimli sosyal medya uygulamadan Musk ile atıştı.

Tartışma milyarder işadamının, gerçek kişileri taklit eden hesaplara ilişkin değişimi duyurması ile başladı.

Musk, ‘parodi hesap’ ifadesinin konulmaması halinde taklit hesapların kalıcı şekilde askıya alınacağını söyledi.

Bunun üzerinde komedyen Griffin’in de aralarında olduğu bazı kullanıcılar isimlerini Elon Musk olarak değiştirmeye başladı.

Bunun üzerine hesabı askıya alınan Griffin, Mastodon isimli uygulamadan Musk’ı hedef aldı ve “Elon hesabımı kilitledi. Sanırım tüm içerik moderatörleri kovulmamış. Lol” şeklinde ironik bir paylaşım yaptı.

Bunun üzerine ise Elon Musk, 8 dolarlık mavi tık ücretini vermesi karşılığında Griffin’e hesabı geri verebileceğini duyurdu.

Twitter’da mavi tıkla ilgili olarak da ertelemeler olabileceği bildiriliyor.

New York Times gazetesi Salı günü yapılacak ABD ara seçimleri sonrasına dek bu değişimin ertelendiğini okurlarına aktardı.

Bloomberg de Twitter’dan kovulan bazı çalışanların geri çağırıldığını bildiriyor.

Reuters haber ajansı, Twitter’a kovulan kişilerin geri alındığı iddiası ile ilgili soru iletti ancak buna yanıt verilmiş değil.

Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bir hafta geçtikten sonra, şirket çalışanlarının yarıya yakını işten çıkarıldı.

Uygulamanın bazı kullanıcıları, Twitter'ın içerik yönetimini önemsememesinden endişe ediyor.

Musk ise Twitter'ı 'dünyadaki en güvenilir bilgi kaynağı' yapma hedefinde olduklarını söylüyor.

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