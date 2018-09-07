Gerek ABD, gerek dış politika konularında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı tepki çeken açıklamaları, görevden aldığı isimleri duyurması, siyasilere taktığı lakaplar, ABD medyasına eleştirileri nedeniyle kullanıcılar tarafından eleştirilerle karşılaşıyor.

Bir dönem Twitter'da kendisini eleştirenleri engellemesiyle bilinen ABD Başkanı, daha sonra seçilmiş bir lider ve hükümetin temsilcisi olduğu vurgulanarak ayrı görüşten oldukları gerekçesiyle vatandaşların dışlanamayacağı vurgusuyla, hesapları engellememesi yönünde uyarıyla karşılaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcılarından gelen 'Trump'ın Twitter hesabı kapatılsın' çağrılarına, Twitter’ın hukuk biriminin başında bulunan Vijaya Gadde, Twitter’ın kurallarına uymaması halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın da hesabının kapatılabileceği yönünde açıklama getirdi. Twitter daha önce ırkçılık ve şiddet içeren hesapların yanı sıra şiddete teşvik eden hesapların bazılarını kapatmıştı.

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