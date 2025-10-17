Tyra Banks: Victoria's Secret meleği olmadım, çünkü artık dondurmacıyım

Victoria's Secret defilelerinin en ünlü modellerinden biri olan Tyra Banks, önceki gece gerçekleşen 2025 gösterisinde yer almadı. 51 yaşındaki model ve girişimci, 2005'te modelliği bırakmış olsa da 2024 defilesine çıkmış olması, bu yıl Victoria's Secret Fashion Show'da yer alabileceği beklentisi yaratmıştı.

Daha önce markayla 9 defileye çıkan Tyra Banks, yeni röportajında 2025 defilesine neden çıkmadığını açıkladı. Avustralya'da dondurma dükkanı açan Banks; "Dondurma yapıyorum" diyerek, gösteriye katılmayışını yeni işine bağladı.

Victoria's Secret Fashion Show'un altı yıl aranın ardından 2024'te ilk kez yapılması ve bu yıl da devamının gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Tyra Banks; "Victoria's Secret, kariyerime katkı sağlamasaydı, muhtemelen burada oturup sizinle dondurma hakkında konuşuyor olmazdım. Onlarla 10 yıl boyunca melek gibi yaşadım, biliyor musunuz? Ve ilk siyahi olmak birçok şey ifade ediyor. O kapıları yıkıp şimdi tüm o güzel çeşitliliği görmek... Yani, açtığımız o kapıyı takip etmeleri çok güzel. Bu yüzden onlara teşekkür edecek çok şeyim var" diye konuştu.