Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tyra Banks: Victoria's Secret meleği olmadım, çünkü artık dondurmacıyım - magazin haberleri

        Tyra Banks: Victoria's Secret meleği olmadım, çünkü artık dondurmacıyım

        Modelliği yıllar önce bırakmış olsa da geçen yılki Victoria's Secret gösterisinde yer alan Tyra Banks, bu yıl onu arayan gözleri hayal kırıklığına uğrattı. Banks, bu yılki yokluğunu dondurma dükkanına bağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 10:18 Güncelleme: 17.10.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şov yok artık dondurmacı oldum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Victoria's Secret defilelerinin en ünlü modellerinden biri olan Tyra Banks, önceki gece gerçekleşen 2025 gösterisinde yer almadı. 51 yaşındaki model ve girişimci, 2005'te modelliği bırakmış olsa da 2024 defilesine çıkmış olması, bu yıl Victoria's Secret Fashion Show'da yer alabileceği beklentisi yaratmıştı.

        Daha önce markayla 9 defileye çıkan Tyra Banks, yeni röportajında 2025 defilesine neden çıkmadığını açıkladı. Avustralya'da dondurma dükkanı açan Banks; "Dondurma yapıyorum" diyerek, gösteriye katılmayışını yeni işine bağladı.

        REKLAM

        Victoria's Secret Fashion Show'un altı yıl aranın ardından 2024'te ilk kez yapılması ve bu yıl da devamının gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Tyra Banks; "Victoria's Secret, kariyerime katkı sağlamasaydı, muhtemelen burada oturup sizinle dondurma hakkında konuşuyor olmazdım. Onlarla 10 yıl boyunca melek gibi yaşadım, biliyor musunuz? Ve ilk siyahi olmak birçok şey ifade ediyor. O kapıları yıkıp şimdi tüm o güzel çeşitliliği görmek... Yani, açtığımız o kapıyı takip etmeleri çok güzel. Bu yüzden onlara teşekkür edecek çok şeyim var" diye konuştu.

        2025 Victoria's Secret Fashion Show modelleri
        2025 Victoria's Secret Fashion Show modelleri

        Tek tip güzellik standartlarını dayattığı ve çeşitliliğe yer vermediği için eleştirilen iç çamaşırı markası, şovun izlenmelerinde düşüş yaşayınca ara vermişti. 2024'teki geri dönüşüyle birlikte çeşitliliğe önem veren yeni bir anlayışı podyuma taşıdığını söyleyen marka, bu yıl da Ashley Graham, Precious Lee gibi büyük beden modellere; trans model Alex Consani gibi isimlere yer verdi.

        Ashley Graham
        Ashley Graham
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Victorias Secret
        #defile
        #Moda
        #dondurma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        10 soruda 5G teknolojisi
        10 soruda 5G teknolojisi
        Bungalov faciasında 6 kişi ölmüştü... Şaşırtan savunma!
        Bungalov faciasında 6 kişi ölmüştü... Şaşırtan savunma!
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        Sevgilisini öldürmüştü... Mahkemeden haksız tahrik indirimi!
        Sevgilisini öldürmüştü... Mahkemeden haksız tahrik indirimi!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Hamas'tan İsrail'e: Ekipman girişine izin vermiyor
        Hamas'tan İsrail'e: Ekipman girişine izin vermiyor
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Yağmur ile sis ve pus görülebilir
        Yağmur ile sis ve pus görülebilir
        Çalışanlarımız yaşlandı
        Çalışanlarımız yaşlandı
        Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için ABD'de
        Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için ABD'de
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Anaokuluna kapatma kararı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!