Tyumen - SKA Energiya maçı heyecanı

Rusya FNL maçında Tyumen ile SKA Energiya, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 6 puanlı Tyumen 9. sırada bulunuyor, SKA Energiya 8 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Tyumen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. SKA Energiya, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 458. İddaa'da Tyumen kazanır 2.80, berabere biter 2.70, SKA Energiya kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tyumen önceki hafta Luch Vladivostok mücadelesinde 1-3 kazandı.

SKA Energiya, Kuban Krasnodar karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tyumen, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

SKA Energiya, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. SKA Energiya, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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