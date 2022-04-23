U17 Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda

Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu etaptaki son maçını kazanan Ay-yıldızlı ekip, grubu birinci sırada bitirdi.
Milli takım, 16-24 Temmuz tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Zaur Haciyev (Azarbeycan), Nikolaos Angelidis (Yunanistan)
Macaristan: Jambor, Kallai, Eross, Botyanszki, Nagy, Toht (Nanasi, Tuska, Fekete, Bencze)
Türkiye: Talya Olcay, Eslem Yılmaz, Nisan Eroğlu, Defne Beşyolcu, Liza Safronova, Begüm Kaçmaz (Elif Nur Hürriyet, Cansu Şendir, Bianka Mumcular)
Setler: 15-25, 19-25, 24-26
Süre: 77 dakika (23, 23, 31 )
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