Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan UBER ve benzeri şirketlerin araçlarına New York'ta yeni lisans verilmeyeceği bildirildi.

AA'nın haberine göre, New York Şehir Konseyi, bugün yaptığı yasa tasarısı oylamasının ardından UBER ve benzeri şirketlerin New York şehri içinde faaliyet göstermek isteyen yeni araçlarına ve sürücülerine 1 yıl boyunca yeni lisans verilmeyeceğini duyurdu.

Konseyden yapılan açıklamada, 1 yıl içinde şehirdeki trafik yoğunluğunun yanı sıra UBER ve benzeri firmaların faaliyetlerinin inceleneceği belirtilerek, tasarı kapsamında Uber ve sarı taksi sürücüleri için asgari ücret belirlendiği kaydedildi.

Böylece New York şehri ABD'de Uber ve benzeri şirketlere karşı kısıtlama kararı alan ilk kent oldu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio tarafından imzalanması beklenen tasarının gelecek haftalarda yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Karar, New York şehrinde faaliyet gösteren sarı taksiler için zafer olurken, Uber gibi şirketler ise araçlarına yeni lisans verilmemesinin müşteriler için fiyat artışına neden olacağını savunuyor.

New York şehrinde yaklaşık 14 bin sarı taksi bulunurken, UBER gibi firmaların kentte 80 binden fazla aracı faaliyet gösteriyor.

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