        Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte, Recep, Şaban, Ramazan aylarının tarihi

        Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait Dini Günler Takvimi'ni paylaşarak üç ayların başlangıç tarihlerini de açıkladı. Bu açıklama ile birlikte vatandaşların üç ayların ne zaman başlayacağına dair merak ettikleri sorular yanıt buldu. Yılın dokuzuncu ayına girilmesiyle beraber, "Üç aylar hangi tarihte başlayacak?" ve "2025'te üç ayların başlangıcı ne zaman?" soruları gündemde öne çıkmaya başladı. İşte ayrıntılar…

        Giriş: 10.09.2025 - 16:47 Güncelleme: 10.09.2025 - 16:47
        Müslümanlar için derin manevi anlam taşıyan üç aylar, her yıl farklı tarihlerde idrak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde iştirak edilen Mevlid Kandili’nin ardından üç ayların ne zaman başlayacağı sorusu sıkça araştırılıyor. Peki, 2025’te üç aylar hangi tarihte başlayacak?

        ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Bu sene üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.

        RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü ise sona erecek.

