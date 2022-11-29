Üç aylar ne zaman başlayacak?

İslamiyet'te özel sayılan üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan olarak isimlendirilir. Müslümanlar bu dönemi ibadet ve dua ile geçirir. Ayrıca Recep ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırır. Bu sebepten dolayı, üç aylar daha da özel sayılır. Peki 2023 yılında üç aylar ne zaman başlıyor? İşte, tüm detaylar...