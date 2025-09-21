Habertürk
        Üç ilde orman yangını! | Son dakika haberleri

        Üç ilde orman yangını!

        Çanakkale, Konya ve Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Muğla ve Antalya'nın Alanya-Yaylakonak yangınları tamamen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.09.2025 - 16:44 Güncelleme: 21.09.2025 - 16:44
        Üç ilde orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor
        Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        KONYA

        Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Bermende Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

        Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        ANTALYA

        Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        MUĞLA VE ANTALYA'NIN ALANYA-YAYLAKONAK YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yangınları söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        Bakan Yumaklı, "Muğla/Köyceğiz, Antalya/Alanya-Yaylakonak yangınları, hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

        Yumaklı, ormanları korumanın ve geleceğe sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

        Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, yeşil vatanı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

