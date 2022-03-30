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Haberler Televizyon Üç Kız Kardeş dizisi 6. bölüm izle! Üç Kız Kardeş son bölüm Kanal D full tam bölüm izle!
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Üç Kız Kardeş 6. son bölüm tek parça izle! Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm full izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş 6. bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin takipçileri yayınlanan son bölümü araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 6. son bölüm tek parça izle!

Üç Kız Kardeş dizisi 6. bölüm izle! Üç Kız Kardeş son bölüm Kanal D full tam bölüm izle!

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisi her salı akşamı izleyicisi ile buluşuyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi 6. son bölüm izleme linki...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 6. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş 6. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/bolumler/uc-kiz-kardes-son-bolum

ÜÇ KIZ KARDEŞ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Türkan Mine’nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer’le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan’ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer’e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer. Türkan, boşanmama kararından sonra Somer’i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan’ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder. Somer'in gitmemesi için odanın kapısını kilitleyen Türkan, Somer'in ilgisini çekmeyi başarır.

Derya, Dönüş’ün arkadaşı için yazdığı mektubu bulur ve okur. Dönüş'ün Hakan'a aşık olduğunu düşüne Derya kardeşinden hesap sorar ve herkesin için Dönüş'ü rezil eder. Dönüş'ün Dilek için Hakan'a yazdığı mektup, Derya ve Serdar’la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur. Fatih abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olacak bir plan hazırlar. Sadık'ı gasp ederek aldığı parayı kurtarmış gibi abisinin kapısını çalar. Nesrin, Sadık'ın kendisinden gizli saklı böyle bir olaya kalkışmasını kaldıramaz ve büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Rüçhan, amacına ulaşır ve Somer'i Mine'den uzaklaştırır, hatta ilişkisini bitirmesine neden olur.

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