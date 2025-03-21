Üç sanatçının eserleri Salt Galata'da

BBVA Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı ile desteklenen projeler 19 Mart-15 Haziran tarihlerinde Salt Galata’daki Mastercard Sergi Mekânı’nda sunuluyor. Sergide, Sanatsal Araştırma Fonu kapsamında Aslı Uludağ’ın; Üretim Fonu kapsamında ise Ali Taptık ile Merve Mepa’nın üretimleri yer alıyor.

Aslı Uludağ’ın 2019’dan bu yana sürdürdüğü araştırmanın bir çıktısı olan Hydro-Geothermal Bodies [Hidro-Jeotermal Bedenler], Aydın, Manisa ve Denizli’deki jeotermal enerji üretimini inceler. Enstalasyon, bölgedeki hidro-jeotermal kaynakların yönetimini şekillendiren hukuki, bilimsel, ekonomik gelişmelere odaklı bir zaman çizelgesi ile özel, kamusal ve müşterek yapıları merkeze alan bir diyagramı içerir. Harita ise zaman çizelgesi ve diyagramda ele alınan olayların mekânsal sonuçlarını ortaya koyar. Kaplıca işletmecileri ve kullanıcıları, jeoloji mühendisleri, köy sakinleri ile yapılan saha görüşmelerinden derlenen ses kayıtlarına, yerel topluluklar ve kaynaklar arası dönüşen ilişkileri açığa çıkaran bir dizi video eşlik eder. Karmaşık bir ilişkiler ağını haritalandıran enstalasyon, bir taraftan bilimsel ölçüm mekanizmalarını sorunsallaştırırken, bir taraftan da hidro-jeotermal kaynaklar etrafında kurulan ve kaplıca kültürü gibi yerel pratiklerde somutlaşan müştereklerin izini sürer.

Merve Mepa, Meshwork adlı enstalasyonunda kadim dokuma pratiklerinden günümüz teknolojilerinin karmaşık altyapılarına, dönüşen sistemlerin iç içeliğini yansıtan bir yapı inşa eder. Enstalasyon, Latince “keten iplik” anlamındaki linea’dan türetilen “çizgi” kelimesi ile çizgisellik fikrinin çeşitli sistemlerdeki tezahürlerinden yola çıkar; bağlantıların “güç düğümleri”nde yoğunlaştığı, merkezî denetime tabi ağ ortamlarının fiziksel ve dijital altyapıları nasıl şekillendirdiğini ele alır. Enstalasyona adını veren meshwork [örgü] kavramı ise sadece bağlantı noktalarında değil; tüm hat boyunca iç içe geçen, sürekli hareket hâlindeki çizgilere işaret eder. Yeryüzünü kuşatan sistemlerin devingenliğine vurgu yapan enstalasyon, bağlantı, hafıza ve gücün değişen dinamiklerini ortaya koyar.

Ali Taptık’ın 2012’den beri sürdürdüğü Osmanbey: Sosyal ve Mekânsal Düğümlenmeler projesi ise İstanbul’un merkezî bir semtinin karmaşık toplumsal yapısı, ticaret ve kentsel dönüşüm arasındaki etkileşimleri odağına alır. Projenin Salt Galata’daki sunumu, sergi süresince bölgeye dair belge ve fotoğraflar ile geliştirilecek enstalasyonun yanı sıra iki kanallı bir video çalışmasını içerir. Görsel hikâye anlatımı ile gözleme dayalı araştırmayı harmanlayan bu çalışma, farklı ekonomik faaliyetlerin bir aradalığını ve semtin kentsel dokusuna işlemiş katmanlı tarihleri açığa çıkarır. Mekânların ticaret, kültür ve kimlik gibi kesişen sistemler tarafından nasıl yeniden inşa edildiğini ortaya koyar.