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Haberler Dünya Avrupa Uçakta fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Uçakta fenalaşan 11 yaşındaki ABD'li çocuk hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-New York seferini yapan TK3 sayılı uçağı, ABD vatandaşı 11 yaşındaki engelli bir çocuğun rahatsızlanması üzerine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye acil iniş yaptı. Fenalaşan çocuk, uçakta bulunan bir doktorun yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Uçakta fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
DHA

THY'nin New York seferini yapan TC-JOA kuyruk tescilli Airbus 330 tipi uçağı 287 yolcusuyla 08.50'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra yolculardan ABD'li bir ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğu fenalaştı.

DHA'nın haberine göre yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken, aynı anda 'doktor' anonsu yapıldı. Yolcular arasında bulunan bir doktor, fenalaşan ve durumu ağırlaşan ABD'li çocuğa kalp masajı yaptı.

BUDAPEŞTE'YE ACİL İNDİ

Bu sırada uçağın kokpit ekibi de Budapeşte'ye acil iniş kararı aldı. THY uçağı, 10.25'de Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na indi. Ancak yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yolcu ve ailesi uçaktan indirilirken, havalimanında apronunda bekleyen ambulansa bindirildi.

THY uçağı 14.00'da Budapeşte'den New York'a hareket etti.

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