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Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı

İtalya'nın Sardinya adasında bir evin çatısına, içinde 8.5 kg kokain bulunan bir çanta düştü. 9 milyon Euro değerindeki kokaini yanlış hedefe attığından şüphelenilen bir hafif uçak pilotu gözaltına alındı

Uçaktan atılan kokain yanlış eve düştü! - Haberler
Uçaktan atılan kokain yanlış eve düştü!
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BBC TÜRKÇE

İtalya'nın Sardinya adasında bir evin çatısına, içinde 8.5 kg kokain bulunan bir çanta düştü. 9 milyon Euro değerindeki kokaini yanlış hedefe attığından şüphelenilen bir hafif uçak pilotu gözaltına alındı.

Oristano kentine bağlı Baratili San Pietro kasabasındaki evin sahipleri, çatılarına bir nesnenin düşmesi ve güneş panellerini kırması üzerine jandarmayı aradı. Çantadan piyasa değeri 9 milyon euro'nun üzerinde saf kokain çıktı.

Geçen 28 Mart'ta yaşanan bu olayın ardından başlatılan soruşturmada güvenlik güçleri bölgeden geçen uçakların kayıtlarını incelemeye aldı. Aylar süren incelemeler ve tanık ifadeleri sonrası dün bir hafif uçak pilotu gözaltına alındı.

PİLOT GÖZALTINA ALINDI

Almanya'dan Sardinya adasındaki Cagliari Elmas Havaalanı'na iniş yapmasının ardından gözaltına alınan pilot Francesco Rizzo, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanıyor.

28 yaşındaki pilot Francesco Rizzo'nun uyuşturucuyu önceden belirlenen bir noktada alıcılara teslim etmek isterken yanlış yerde uçaktan attığı tahmin ediliyor.

Yapılan incelemelerde, Rizzo'nun 28 Mart'ta Roma'dan bir Cessna uçakla Sardinya'ya gittiği ve ada üzerinde 20 dakika boyunca radardan kaybolarak çok alçaktan uçtuğu belirlendi. Pilotun alçaktan uçarak çantayı alıcılara teslim etmesi gereken noktayı bulmaya çalıştığı ancak hedefi şaşırdığı tahmin ediliyor.

Kokaini pilota temin edenlerin ve alıcıların tespit edilmesi çalışmaları ise sürüyor. İtalyan basını haberi, "gökten kokain yağdı", "Sardinya semaları Güney Amerika gibi" şeklinde ifadelerle duyurdu. Haberlere göre Sardinya adasında ilk kez böyle bir uyuşturucu teslimatı ortaya çıksa da güvenlik güçleri daha önce de benzer şekilde uçaktan uyuşturucu teslimatı yapılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

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