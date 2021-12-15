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Haberler İş-Yaşam Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8.6 arttı
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Ekim ayı ücretli çalışan istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6, bir önceki aya göre ise yüzde 0.5 arttı

Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8.6 arttı
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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 796 bin 011 kişi iken, 2021 yılı Ekim ayında 13 milyon 896 bin 250 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %7,2, inşaat sektöründe %8,2 ve ticaret-hizmet sektöründe %9,6 arttı.

Ücretli çalışanlar, Ekim 2021

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Ekim 2021

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0.5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ekim ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 arttı, inşaat sektöründe %0,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,7 arttı.

Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Ekim 2021

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