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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Ücretsiz 'Sanat Rotası'

        Ücretsiz 'Sanat Rotası'

        İBB iştiraki Kültür AŞ, İstanbul Modern'de düzenleyeceği ücretsiz sergi turlarında sanatseverler için hem keyifli hem öğretici bir sanat rotası hazırladı. 19 Temmuz'da başlayan rehberli turlar haftada 1 gün, 'Radar Türkiye' üzerinden kayıt olan sanatseverlerin katılımıyla düzenlenmeye devam edecek. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 00:09 Güncelleme: 22.07.2024 - 00:09
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, sanatseverleri rotasına davet ediyor. Haftada bir gün düzenlenecek ücretsiz sergi turları, katılımcıları İstanbul Modern’de kültürel yolculuğa çıkarıyor. Rehber eşliğinde 19 Temmuz’da başlayan sergi turunun ilkinde sanatseverler, İstanbul Modern’de yer alan dünyaca ünlü sanatçı Olafur Eliasson’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘Senin beklenmedik karşılaşman’ gezdi. Sergi turunda katılımcılar, Eliasson’un 30 yılı aşkın kariyerinde odaklandığı temaları keşfetti. Sanatçının yaratıcı sürecine ve sanatsal vizyonuna dair derinlemesine bilgi edinen katılımcılar, rehber eşliğinde gerçekleştirilen bu sergi turunda Eliasson’un eserlerine dair yeni perspektifler kazandı.

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        Sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek rehberli sergi turları için ‘Radar Türkiye’ üzerinden ücretsiz kayıt yapılabilecek. Haftada bir gün İstanbul Modern’de yer alan sergileri, sanatseverlerle ücretsiz buluşturmaya devam edecek.

        Gelecek sergi turlarının duyurularını www.kultur.istanbul adresi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

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        #İstanbul Modern
        #İBB Kültür
        #Radar Türkiye
        #müze
        #sergi
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