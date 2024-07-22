Ücretsiz 'Sanat Rotası' İBB iştiraki Kültür AŞ, İstanbul Modern'de düzenleyeceği ücretsiz sergi turlarında sanatseverler için hem keyifli hem öğretici bir sanat rotası hazırladı. 19 Temmuz'da başlayan rehberli turlar haftada 1 gün, 'Radar Türkiye' üzerinden kayıt olan sanatseverlerin katılımıyla düzenlenmeye devam edecek.

Habertürk Giriş: 22.07.2024 - 00:09 Güncelleme: 22.07.2024 - 00:09 facebook

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