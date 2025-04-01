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        Haberler Bilgi Gündem Ücretsiz toplu taşıma ne zaman bitiyor? İdari tatilde toplu taşıma ücretsiz olur mu, 2 Nisan 2025 toplu taşıma bedava mı?

        Ücretsiz toplu taşıma ne zaman bitiyor? 2 Nisan 2025 toplu taşıma ücretsiz mi?

        30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilen Ramazan Bayramı kapsamında vatandaşlar, toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlandı. İdari izinle 9 güne çıkarılan bayram tatili kapsamında toplu taşımaların kaç gün daha ücretsiz olacağı merak ediliyor. Peki, 2 Nisan yarın toplu taşıma ücretsiz olacak mı, ücretsiz toplu taşıma ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 01.04.2025 - 09:55
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        1

        Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlar, 30 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlandı. Öte yandan, bayram tatilinin 9 güne çıktı bu nedenle ücretsiz toplu taşımanın kaç gün daha geçerli olacağı merak ediliyor. Peki, 2 Nisan 2025 toplu taşıma ücretsiz mi, idari tatilde toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

        2

        2 NİSAN 2025 İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        30-31 Mart ile 1 Nisan günleri kapsayan Ramazan Bayramı süresince, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak.

        2 Nisan 2025 itibarıyla vatandaşlar, her sefer için belirlenen ücret tarifesine ödeyecek.

        3

        2 NİSAN 2025 İSTANBUL'DA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

        30-31 Mart ve 1 Nisan Ramazan Bayramı tarihlerinde İETT seferleri ücretsiz hizmet verecek. 2 Nisan itibarıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması sona eriyor.

        4

        2 NİSAN 2025 İSTANBUL'DA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

        30 Mart Pazar saat 00.00’dan 1 Nisan Salı saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak.

        2 Nisan itibarıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması sona eriyor.

        5

        2 NİSAN 2025 İSTANBUL'DA VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

        Ramazan Bayramı boyunca Şehir Hatları vapurları ücretsiz olarak hizmet verecek. 2 Nisan itibarıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması sona eriyor.

        6

        ÜCRETSİZ TRAMVAY ULAŞIMI NE ZAMAN GEÇERLİ?

        30-31 Mart ve 1 Nisan Ramazan Bayramı tarihlerinde tramvay seferleri ücretsiz hizmet verecek. Ancak 2 Nisan itibarıyla bu uygulama bitecek.

        7

        2 NİSAN 2025 İSTANBUL'DA METRO ÜCRETSİZ Mİ?

        30-31 Mart ve 1 Nisan Ramazan Bayramı tarihlerinde metro seferleri ücretsiz olacak. 2 Nisan itibarıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması sona eriyor.

        8

        2 NİSAN 2025 İSTANBUL'DA METROBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

        30-31 Mart ve 1 Nisan Ramazan Bayramı tarihlerinde metrobüs seferleri ücretsiz hizmet verecek. 2 Nisan itibarıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması sona eriyor.

        9

        2 NİSAN 2025 ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro ve ANKARAY) ile Ramazan Bayramı süresince 30 Mart 2025 - 31 Mart 2025 - 01 Nisan 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

        2 Nisan itibarıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması sona eriyor.

        10

        2 NİSAN 2025 BURSA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        BursaRay, tramvay ve otobüs hatları, Ramazan Bayramı süresince(30-31 Mart ve 1 Nisan 2025) BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek. 2 Nisan itibarıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması sona eriyor.

        11

        2 NİSAN 2025 İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Belediye Meclisi kararı doğrultusunda Ramazan Bayramı süresince yüzde 50 indirimli olacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, mezarlıklara özel otobüs seferleri de düzenleyecek. 2 Nisan itibarıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması sona eriyor.

        12

        2 NİSAN 2025 ANTALYA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Antalya Büyükşehir Belediyesi halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için toplu ulaşımda bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'nin işlettiği resmi resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 30, 31 Mart ve 1 Nisan'ı kapsayan üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. 2 Nisan itibarıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması sona eriyor.

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