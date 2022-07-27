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Haberler Sağlık Uçuk Neden Çıkar ve Nasıl Geçer? Uçuğa Ne İyi Gelir?
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Uçuk neden çıkar ve nasıl geçer? Uçuğa ne iyi gelir?

Özellikle dudak kenarlarında çıkan uçuklar zaman zaman bizi rahatsız edebilir. Bu gibi durumlarda da evde nasıl bir tedaviyle uçuktan kurtulabileceğimizi düşünmeye başlarız. Farklı etkenlere bağlı olarak çıkan uçuk, her yaşta ve her an belirebilir.

Uçuk Neden Çıkar ve Nasıl Geçer? Uçuğa Ne İyi Gelir?
Uçuğa ne iyi gelir?
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Eğer dudağınızın kenarında ya da içinde bir uçuk görüyorsanız nedenini belirlemek size fayda sağlayacaktır. Çünkü nedenini bilirseniz, sonuç alabilmek için de uygun tedavi yöntemlerini kullanabilirsiniz. İşte uçuk neden çıkar ve nasıl geçer sorusunun cevabı… Ayrıca uçuğa ne iyi gelir, buna da bir bakalım. Hemen okumaya başlayın ve öğrenin.

Uçuk Nedir? Uçuk Neden Çıkar?

Uçuk en genel tanımıyla, bir virüsün deri yoluyla bulaşması sonucu oluşan küçük yaralar ve viral bir enfeksiyondur. Dudakta çıkan uçuklar kısa sürede iyileşme gösterirken ağrılı ya da kaşıntılı bir sürece de maruz bırakabilir. Bu durumda bir doktora görünmeniz gerekir.

Buna ek olarak uçuğu ikiye ayırabiliriz. Birincisi dudak ve çevresinde çıkan uçuklardır. İkincisi ise genital ve anal bölgede çıkanlardır. Ama çoğunlukla dudak çevrelerinde çıkan uçuklar yaşanıyor. Diğer uçuklara göre daha hafif geçerler. İşte uçuk neden çıkar sorusunun cevabı:

  • Gece korkmanız,
  • Aşırı stres
  • Hormon dengesizliği
  • Endişe
  • Ameliyat

Bu gibi faktörler uçuk çıkmasına sebep olur. Ama endişe etmeyin, size güzel tavsiyelerimiz olacak: Uçuğa ne iyi gelir hep birlikte bakalım ve çözümümüzü uygulayalım.

Uçuk Nasıl Geçer?

Uçukları geçirmek aslında çok da zor değildir. Tabi hangi bölgede ve hangi sebebe bağlı olarak çıktığı oldukça önemli sorulardır.

  • Uçuk tanısı konduğu zaman size yazılan uçuk merhemlerini kullanabilirsiniz.
  • E ve D vitaminli besinler. Bu vitaminler aslında uçuğu yok etmez sadece geçmesini hızlandırır.
  • Aloe Vera jeli de kullanabilirsiniz. Bu jel uçuk yaralarını tedavi edebiliyor.
  • Sarımsak ezebilirsiniz. Uçuk olan bölgeye günde 3 ya da 4 defa sürmeniz yeterlidir.
  • Bal ve arı sütü kullanabilirsiniz. Balı arı sütü ile karıştırın. Gün içerisinde de birkaç kere uçuklu bölgeye sürün.
  • Vanilya yağı sürerek de uçuk tedavisi yapabilirsiniz.

Bu yöntemler hem oldukça basit hem de doğal çözüm yöntemleridir. Uçuklar kronik olmadığı sürece geçirilmesi de kolaydır. Bazen geçmesi birkaç günü bulsa da herhangi bir yan etki bırakmaz.

Uçuk Bulaşıcı Mı?

Uçuk ile ilgili en çok merak edilenlerden birisi de uçuğun bulaşıcı olup olmadığıdır. Uçuklar aslında bulaşıcı hastalıklar arasında yer alıyor. Yani evet, dikkat edilmediğinde bulaşabilir. Uçuklar henüz çıkmadan önce kaşıntı yaparlar ve bu süreçte de bulaşmaya çok yatkındırlar. Ama uçuk kabuk oluşturduktan sonra bulaşıcılığı azalır ve bu süreçte de yayılmaz.

Gördüğünüz gibi uçuğun çıkma sebepleri oldukça nettir. Sadece kendimize biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer uçuk çıkarsa hemen sizlere önerdiğimiz yöntemleri kullanın ve uçuğunuzu tedavi edin.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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