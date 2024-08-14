Uçurum faciası: Eşi öldü, kızı yaralı!
Olay, Antalya'da meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinde safari turuna çıkmaya hazırlanan ailenin aracı arıza yapmıştı. Baba inip kontrol etmek istedi. Ama tam o sırada facia yaşandı. Freni boşalan araç yokuş aşağı savrulup uçurumdan yuvarlandı. Anne öldü, 1 yaşındaki bebeği ise ağır yaralandı.
Giriş: 14.08.2024 - 20:29 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:29
Olay, Antalya'da meydana geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari turuna çıkmaya hazırlanan ailenin aracı arıza yapmıştı.
Baba inip kontrol etmek istedi.
Ama tam o sırada facia yaşandı.
Freni boşalan araç yokuş aşağı savrulup uçurumdan yuvarlandı.
Anne öldü, 1 yaşındaki bebeği ise ağır yaralandı.
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