UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulundan (CFCB) yapılan açıklamada, Türkiye'den Beşiktaş, İtalya'dan Milan, Inter, Juventus, Roma, Fransa'dan Monaco, Olimpik Marsilya ve PSG'nin son 5 mali yılın incelenmesi sonucu denk bütçe gereksinimlerini karşılayamadığı duyuruldu.

Söz konusu 8 kulübün toplamda 172 milyon avroluk UEFA katılım gelirlerine tedbir konulduğu ifade edildi. Bu tutarın yüzde 15'lik kısmına denk gelen 26 milyon avronun kulüpler tarafından ödeneceği, kalan 146 milyon avronun (yüzde 85) ise kulüplerin yapılandırma sözleşmelerindeki hedeflere uymasına bağlı olarak ödeneceği kaydedildi.

Monaco ve Olimpik Marsilya'nın ikişer, Beşiktaş'ın 4, Milan'ın 15, Juventus'un 23, Inter'in 26, Roma'nın 35 ve PSG'nin 65 milyon avroluk gelirine tedbir konulduğu bildirildi.

Roma ve Inter ile 4, Beşiktaş, Milan, Juventus, Monaco, Olimpik Marsilya ve Paris Saint-Germain ile 3 yıllık yapılandırma anlaşması yapıldığı aktarıldı. Anlaşmada yer alan denk bütçe kriterlerine uyulmadığı takdirde kulüplerin oyuncu tescili ve Avrupa kupalarından men cezası alabileceği hatırlatıldı.

Yapılandırma anlaşmaları gereği gözlem listesinde bulunan Medipol Başakşehir (Türkiye) ve Lille'in (Fransa) anlaşmaya kısmen uyduğu bu nedenle iki kulübe 2022-2023 sezonu için oyuncu tescil kısıtlaması getirildiği ifade edildi. Yükümlülüklerini yerine getiremeyen Santa Clara'nın (Portekiz) 10 bin avro, Anderlecht (Belçika) ve Porto'nun (Portekiz) ise 100'er bin avro para cezası aldığı aktarıldı.

Denk bütçe kriterlerine uyan Borussia Dortmund, Union Berlin, Wolfsburg (Almanya), Chelsea, Leicester City, Manchester City, West Ham United (İngiltere), Barcelona, Real Betis, Sevilla (İspanya), Basel (İsviçre), Fenerbahçe, Trabzonspor (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Olympik Lyon (Fransa), Rangers (İskoçya), Royal Antwerp (Belçika), Lazio ve Napoli'nin (İtalya) gelecek dönemler için yakından gözlemlenmeye devam edileceği, AEK'in (Yunanistan) ise anlaşmadan çıkma hakkı kazandığı belirtildi.