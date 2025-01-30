Roma- Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarının bitimiyle üst tura yükselen takımlar belli oldu. Bugün ise Avrupa Ligi'nde Roma ile Frankfurt karşılaşacak. Oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan Alman ekibi 16 puanla 2. sırada yer aldı. Öte yandan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrılan Roma, 9 puanla 21. basamakta bulundu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Roma- Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın öne çıkan maçlardan biri ise Roma ile Frankfurt arasında oynanacak. Dybala, Paredes, Pellegrini gibi yıldız isimlere sahip olan Roma, ev sahibi avantajıyla rakibini yenmeyi hedefliyor. Öte yandan 2. sırada bulunan Franfurt zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Peki, Roma- Frankfurt maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri...
ROMA- FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?
Roma- Frankfurt maçı 30 Ocak Perşembe (bugün) 23.00'te oynanacak.
ROMA- FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?
Stadio Olimpico'da oynanacak karşılaşma tabii spor 2 üzerinden canlı yayınlanacak.