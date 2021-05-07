1 milyar 858 milyon TL'lik derbi

Avrupa Süper Ligi girişiminin faturası ortaya çıktı! UEFA, 12 kurucu kulüp ile başlayacağı açıklanan ancak gelen tepkiler sonrası 9 kulübün geri adım atmasıyla iptal edilen organizasyonda imzası olan kulüpler takımlar hakkında kararını verdi.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter ve Atletico Madrid'e verilen cezalar şöyle:

Gençlik projelerine 15'er milyon euro bağış yapacaklar.

1 yıllığına gelirlerinin yüzde 5'ine el konulacak.

Bir daha başka bir turnuvaya katılmak istemeleri halinde 100'er milyon euro tazminat ödeyecekler.

AYRILMAYAN 3 KULÜP İÇİN DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Projeden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.