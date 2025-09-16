Habertürk
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev

        FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Naxxar Lions FC ile Lincoln Red Imps arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 21:46 Güncelleme: 16.09.2025 - 21:46
        UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır'ın, Malta temsilcisi Naxxar Lions FC ile Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yöneteceğini açıkladı.

        Malta'nın Gozo şehrinde yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mücahid Adem Çelebi yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Malta Futbol Federasyonu'ndan Joseph Scerri olacak.

