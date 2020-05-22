UEFA ve dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası UEFA eEURO 2020 finalleri 23–24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. EURO 2020 resmi sponsoru Coca-Cola, eEURO 2020 şampiyonasını, sosyal medya hesaplarından sporseverlerle buluşturacak. Şampiyona kapsamındaki tüm maçlar, Coca-Cola'nın Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak, özet görüntülere ve şampiyona ile ilgili haberlere ise Instagram ve Twitter hesaplarından ulaşılabilecek.

eEURO 2020 Play-Off Grubu'nda İspanya ve Danimarka'nın ardından üçüncü olan Türkiye, eEURO 2020 şampiyonasında, B grubunda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek.

eEURO 2020'de ülkemizi temsil eden milli oyuncularımız Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu, Türkiye'nin adını Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına yazdırdı. eEURO 2020 Play-Off Grubu'nda İspanya ve Danimarka'nın ardından üçüncü olan Türkiye, eEURO 2020 şampiyonasına katılım hakkı kazandı. Şampiyonada Türkiye, B grubunda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti. Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek. eEURO 2020'de Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek, Yunanistan, İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Karadağ, Avusturya ve Hırvatistan mücadele edecek.