Finalin, gelecek nesillere bir motivasyon kaynağı olacağına inandığını aktaran Altıntop, "Burada olmak bizim için çok önemli. İstanbul'u Şampiyonlar Ligi finaliyle bağdaştırmak ve burada iki gün sonra finalin olması beni şahsi olarak çok heyecanlandırıyor. Bu, dünyanın en iyi finali. Gelecek nesillere bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Dünyanın en iyi takımlarını burada ağırlamak ve bu finale canlı şahit olmak çok değerli. Umarım 2005 gibi çok güzel, heyecanlı bir final olur ve futbol kazanır." şeklinde görüş belirtti.