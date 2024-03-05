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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları, - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde son 16 turunda bugün ve yarın 4 rövanş maçı oynanacak. Skor avantajını elde eden takımlar çeyrek finale yükselecek. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği şampiyonlar ligi son 16 turu rövanş maçları programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 10:10 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:10
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        1

        Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçları bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart'ta oynanacak karşılaşmaları sonunda belli olacak. TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:

        2

        5 MART SALI

        Bayern Münih- Lazio (İlk maç 0-1)

        Real Sociedad- PSG (0-2)

        3

        6 MART ÇARŞAMBA

        Real Madrid- Leipzig (1-0)

        Manchester City- Kopenhag (3-1)

        4

        12 MART SALI

        Arsenal- Porto (0-1)

        Barcelona- Napoli (1-1)

        13 MART ÇARŞAMBA

        Atletico Madrid- Inter (0-1)

        Borussia Dortmund- PSV (1-1)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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