UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde son 16 turunda bugün ve yarın 4 rövanş maçı oynanacak. Skor avantajını elde eden takımlar çeyrek finale yükselecek. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği şampiyonlar ligi son 16 turu rövanş maçları programı...
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçları bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart'ta oynanacak karşılaşmaları sonunda belli olacak. TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:
5 MART SALI
Bayern Münih- Lazio (İlk maç 0-1)
Real Sociedad- PSG (0-2)
6 MART ÇARŞAMBA
Real Madrid- Leipzig (1-0)
Manchester City- Kopenhag (3-1)