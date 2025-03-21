UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş: Fransa- Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Stadion Poljud'da oynanan maçta Hırvatistan, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. İki maç sonunda toplamda skor üstünlüğünü ele geçiren ekip UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükselecek. Peki, Fransa- Hırvatistan rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fransa- Hırvatistan karşılaşmasının tarihi ve maç saati...
Fransa- Hırvatistan maçı için geri sayım başladı. Stade de France'da oynanacak mücadele öncesinde Fransa- Hırvatistan rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Hırvatistan'da oynanan mücadeleyi Hırvatlar 2-0 kazanmıştı. Peki, Fransa- Hırvatistan maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
FRANSA- HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Fransa- Hırvatistan rövanş maçı 23 Mart Pazar günü 22.45'te oynanacak.
FRANSA- HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Stade de France'da oynanacak karşılaşma dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.