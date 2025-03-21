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        Haberler Bilgi Spor UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş: Fransa- Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş: Fransa- Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fransa, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Stadion Poljud'da oynanan maçta Hırvatistan, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. İki maç sonunda toplamda skor üstünlüğünü ele geçiren ekip UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükselecek. Peki, Fransa- Hırvatistan rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fransa- Hırvatistan karşılaşmasının tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:28
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        Fransa- Hırvatistan maçı için geri sayım başladı. Stade de France'da oynanacak mücadele öncesinde Fransa- Hırvatistan rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Hırvatistan'da oynanan mücadeleyi Hırvatlar 2-0 kazanmıştı. Peki, Fransa- Hırvatistan maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

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        FRANSA- HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

        Fransa- Hırvatistan rövanş maçı 23 Mart Pazar günü 22.45'te oynanacak.

        3

        FRANSA- HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Stade de France'da oynanacak karşılaşma dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        FRANSA MUHTEMEL 11

        Maignan, Kounde, Konate, Saliba, Digne, Guendouzi, Tchouameni, Rabiot, Muani, Mbappe, Dembele

        5

        HIRVATİSTAN MUHTEMEL 11

        Livakovic, Stanisic, Sutalo, Caleta, Gvardiol, Modric, Kovacic, Kramaric, Baturina, Perisic, Budimir

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