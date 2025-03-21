UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş: Fransa- Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa- Hırvatistan maçı için geri sayım başladı. Stade de France'da oynanacak mücadele öncesinde Fransa- Hırvatistan rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Hırvatistan'da oynanan mücadeleyi Hırvatlar 2-0 kazanmıştı. Peki, Fransa- Hırvatistan maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...