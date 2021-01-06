Ufuk Beydemir'den 'Happy Xmas (War Is Over)'

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Son dönemin başarılı genç sanatçıları arasında yer alan şarkıcı Ufuk Beydemir, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın, ölümünün 40. yıldönümü dolayısıyla John Lennon anısına düzenlediği etkinlikte performansını sergiledi.

Beydemir, gelmiş geçmiş en önemli müzisyenlerden biri olan John Lennon’un klasikleşmiş yeni yıl şarkısı 'Happy Xmas (War Is Over)'ı seslendirdi.

Şarkıcı, yorumu ile hem Türk hem de uluslararası dinleyicileri ve aynı zamanda tüm 'The Beatles' sevenlerine yeni yıl hediyesi sundu.

Yönetmenliğini Ali Demirel’in üstlendiği çalışmada Ufuk Beydemir’e geri vokallerde Zilan Küçükbalaban, Öykü Tutku Keskin, İrem Büşra Bayır ve Dorukhan Öner eşlik etti.