Uğur Sarıkaya yazdı: Anadolu Efes'in yolu uzun!

Panathinaikos karşısında hücumda her ne kadar kötü bir Efes izlesek de 95-81'lik mağlubiyetin bana göre başlıca sebepleri Ercan Osmani ve Papagiannis'in sakatlanmaları oldu...

Pota altında zaten Poirier'i sezon başında sakatlığa kurban veren Efes, Ercan ve Papagiannis'i de Pana karşısında henüz ilk periyotta kaybedince 4 ve 5 numarada teslim bayrağını çekiverdi.

Pota altında tek opsiyon olarak Kai Jones kalırken, Holmes ve Ömer Faruk'la boyalı alanı hücumda iyi işleyen, savunmada da tamamen kapatan Yunanlar, bu andan itibaren hava sahasında sazı eline aldı.

SAVUNMANIN DÜŞÜŞÜ VE 26-10'LUK ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

İlk yarıyı 1 sayı geride kapatan Efes, üçüncü çeyrekte yorulan Larkin başta olmak üzere takım halinde savunma yapmayı beceremeyince bu periyodu 26-10 kaybetti ve Pana yakaladığı farkı son periyotta da koruyarak 4. galibiyetini aldı.

Her şeye rağmen bu takımın liderlik anlamındaki ana parçaları Larkin, Dozier ve Loyd'un hırslı ve pes etmeyen vücut dilleri lacivert-beyazlılar adına gecenin tek artısıydı.

ŞEHMUS HAZER'İ SAVUNMADA DENEYEBİLİRDİ

Bu arada Kokoskov'un, Eurobasket'te enerjisi ve topa baskısıyla rakiplerin korkulu rüyası olan Şehmus Hazer'i Panathinaikos karşısında denememesi ilginçti. Özellikle üçüncü çeyrekte Larkin'in yorulduğu bölümde oyuna girip gecenin yıldızlarından Sloukas'ı yıpratabilirdi diye düşünüyorum. Takım böyle kötü savunma yaparken Şehmus'un sadece 1 dakika 45 saniye süre alması düşündürücüydü.