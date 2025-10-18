Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Uğur Sarıkaya yazdı: Anadolu Efes'in yolu uzun! - Basketbol Haberleri

        Uğur Sarıkaya yazdı: Anadolu Efes'in yolu uzun!

        Anadolu Efes, Euroleague 5. hafta maçında evinde Panathinaikos'a 95-81 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar 3. yenilgisini alırken, HT Spor editörü Uğur Sarıkaya, Anadolu Efes'in performansını değerlendirdi.

        Giriş: 18.10.2025 - 00:47 Güncelleme: 18.10.2025 - 00:47
        "Efes'in yolu uzun!"
        Panathinaikos karşısında hücumda her ne kadar kötü bir Efes izlesek de 95-81'lik mağlubiyetin bana göre başlıca sebepleri Ercan Osmani ve Papagiannis'in sakatlanmaları oldu...

        Pota altında zaten Poirier'i sezon başında sakatlığa kurban veren Efes, Ercan ve Papagiannis'i de Pana karşısında henüz ilk periyotta kaybedince 4 ve 5 numarada teslim bayrağını çekiverdi.

        Pota altında tek opsiyon olarak Kai Jones kalırken, Holmes ve Ömer Faruk'la boyalı alanı hücumda iyi işleyen, savunmada da tamamen kapatan Yunanlar, bu andan itibaren hava sahasında sazı eline aldı.

        SAVUNMANIN DÜŞÜŞÜ VE 26-10'LUK ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

        İlk yarıyı 1 sayı geride kapatan Efes, üçüncü çeyrekte yorulan Larkin başta olmak üzere takım halinde savunma yapmayı beceremeyince bu periyodu 26-10 kaybetti ve Pana yakaladığı farkı son periyotta da koruyarak 4. galibiyetini aldı.

        Her şeye rağmen bu takımın liderlik anlamındaki ana parçaları Larkin, Dozier ve Loyd'un hırslı ve pes etmeyen vücut dilleri lacivert-beyazlılar adına gecenin tek artısıydı.

        ŞEHMUS HAZER'İ SAVUNMADA DENEYEBİLİRDİ

        Bu arada Kokoskov'un, Eurobasket'te enerjisi ve topa baskısıyla rakiplerin korkulu rüyası olan Şehmus Hazer'i Panathinaikos karşısında denememesi ilginçti. Özellikle üçüncü çeyrekte Larkin'in yorulduğu bölümde oyuna girip gecenin yıldızlarından Sloukas'ı yıpratabilirdi diye düşünüyorum. Takım böyle kötü savunma yaparken Şehmus'un sadece 1 dakika 45 saniye süre alması düşündürücüydü.

        CEDİ OSMAN'IN İÇİNDEN 'CURRY' ÇIKTI!

        Panathinaikos'a gelecek olursa... Maalesef milli oyuncularımız Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven Pana galibiyetinde başrol oynadı. 29 sayıyla maçın en skoreri olan Cedi, üç sayı çizgisinin gerisinden 6/10 ile oynayarak adeta Stephen Curry'ye selam yolladı. Ömer Faruk da 15 sayısıyla Pana'nın en skorer ikinci ismi oldu. Onlar adına güzel, Efes adına kötü bir gece oldu.

        KOKOSKOV VE HÜCUM BASKETBOLUNA DAİR...

        Anadolu Efes, sezon başında takımın başına 'hücumcu koç' Igor Kokoskov'u getirirken, basketbolseverler de tempolu ve oyunu keyif veren bir Efes izleyeceğini düşünüyordu haliyle... Ancak lacivert-beyazlılar, Eurolig'de geride kalan 5 maçta Kokoskov'un hücum felsefesini parkeye yansıtamamış görünüyor. Öyle ki Efes, 5 maç sonunda maç başına 83,2 sayı ortalamasıyla bu alanda ancak 14. sırada yer alabildi. Eğer Kokoskov bir hücum antrenörüyse Anadolu Efes'te bu farkını bir an önce göstermeli. Efes'in önünde uzun bir yol var ama ilk 5 maça baktığımızda Kokoskov'un işi hiç kolay değil.

