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Ukrayna Başkanı Zelenskiy, yönettiği komedi programından ayrıldı

İHA

Ukrayna Devlet Başkanı seçilen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy'nin, yönettiği televizyon programından ayrıldığı duyuruldu.

Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı seçilen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy mesleğine ara veriyor.

Zelenskiy'nin siyasi çalışmalarını yürüten 'ZeKomandi' ekibine başkanlık yapan Sergey Şefir tarafından basına yapılan açıklamada, "Zelenskiy, Kvartal-95 isimli komedi programından ayrıldı sayılır. Birkaç imza kaldı ve ondan sonra resmi olarak ayrılmış olacak. Bana ya da kardeşime verdi hisselerini ve kar payını. Kime verdiğini de hatırlamıyorum şu an. Bu o kadar önemli değil. Çünkü ne ben ne de kardeşim onu bu konuda yarı yolda bırakmayız. Aramızda anlaşma imzaladık. Beş yıllık başkanlık görevinin sonunda, kendisine bu süre zarfı içinde kazandığı miktarı iade edeceğiz ve hakkı neyse vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Vladimir Zelenskiy, 21 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya büyük bir fark atarak yüzde 73 oy oranı ile seçimlerden galip çıkan taraf olmuştu.

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