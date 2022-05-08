Ukrayna'da bir okula bombalı saldırı! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin Bilohorivka köyünde bir okulu bombaladığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Luhansk Valisi Gaidai, Rus güçlerinin yaklaşık 90 kişinin bulunduğu okulu bombaladığını söyledi.

"60 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETME RİSKİ YÜKSEK"

Telegram hesabından açıklama yapan Gaidai, "Saldırının ardından okulda çıkan yangın yaklaşık dört saat sonra söndürüldü. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken maalesef iki kişinin cansız bedenine ulaştık. 30 kişi enkazdan kurtarılırdı, 7'si de yaralı olarak tedavi altına alındı." dedi.

Gaidai, 60 kişinin halen enkaz altında olduğunu ve bu kişilerin hayatını kaybetme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Reuters saldırıyı henüz doğrulayamadığını aktardı.

Ukrayna ve Batı, Rusya'yı sivilleri hedef aldığı ve savaş suçu işlediği yönünde suçlarken, Moskova iddiaları reddediyor.