Ukrayna'dan Batı'ya 'Rusya topraklarına saldırmama' garantisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa Ukrayna'dan Batı'ya 'Rusya topraklarına saldırmama' garantisi
ABONE OL

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'dan Batı'ya 'Rusya topraklarına saldırmama' garantisi

Batı ülkelerinin Ukrayna ordusuna sağladığı silah desteğini artırması gerektiğini belirten Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesine uzun menzilli füzeler verilmesi halinde, bu silahlarla Rusya topraklarına saldırmayacaklarını söyledi

Ukrayna'dan Batı'ya 'Rusya topraklarına saldırmama' garantisi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, müttefiklerinin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler vermesi durumunda bu silahlarla Rusya'nın topraklarına saldırmayacaklarını belirtti.

AA'nın haberine göre; Bakan Reznikov, başkent Kiev'de düzenlenen Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Komisyon Toplantısı'nda, müttefiklerin, Ukrayna ordusuna yönelik silah yardımı konusunu değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de yer aldığı toplantıda konuşan Reznikov, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Rus ordusuna karşı bir karşı saldırının düzenlemesi için daha fazla silah gerektiğine işaret eden Reznikov, "Bu yıl bir karşı saldırı başlatmak ve bu savaşı Ukrayna ve tüm özgür dünya için bir zaferle bitirmek için bir fırsat penceresi açacağımızı umuyoruz." dedi.

Rus ordusunu Ukrayna'da sivil altyapılarına yönelik saldırılar düzenlemekle suçlayan Reznikov, müttefiklerin ülkesine göndereceği hava savunma sistemlerinin en kısa süre içinde gelmesinin, saldırıların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Reznikov, Patriot ve SAMP-T sistemlerinin yanı sıra yeni IRIS-T ve NASAMS sevkiyatlarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiklerini aktardı.

Ukrayna'nın, uzun menzilli füzelerle Rusya'nın topraklarına saldırmayacağını garanti etmeye hazır olduğunu belirten Reznikov, şöyle konuştu:

"300 kilometrelik bir mesafeden vurma fırsatı yakalarsak, Rus ordusu savunma düzenleyemeyecek ve geri çekilmek zorunda kalacak. Ukrayna, silahlarınızın Rus topraklarındaki saldırılarda kullanılmayacağına dair her türlü garantiyi vermeye hazır. Geçici olarak işgal edilen bölgede yeterince hedef var. Hedef seçimini ortaklarımızla koordine etmeye hazırız."

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kremlin: Rusya potansiyelini sonuna kadar kullanacak
DÜNYA "Rusya potansiyelini sonuna kadar kullanacak"
Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını karşılıksız bırakmayacaklarını açıkladı
DÜNYA "Hiçbir saldırgan eylemi karşılıksız bırakmayacağız"
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını bildirdi - Dünya haberleri
DÜNYA Sırbistan'da parlamento karıştı
Fransa, Ukrayna askerlerini Polonya'da eğitecek - Dünya haberleri
DÜNYA Fransa, Ukrayna askerlerini Polonya'da eğitecek
ABD'de İsrail'i eleştiren Müslüman vekil Ilhan Omar'ın meclis komitesinden ihracına karar verildi
DÜNYA ABD'de Müslüman vekil komiteden ihraç edildi
İsrail ile Sudan, Washington'da barış anlaşması imzalamaya hazırlanıyor - Dünya haberleri
DÜNYA İsrail ile Sudan, ABD'de barış anlaşması imzalayacak
Moldova Dışişleri Bakanlığı: Lavrov'un Moldova ile ilgili açıklamaları gerçeğe dayalı değil - Dünya haberleri
DÜNYA Moldova: Rus diplomasisinin tehdidini reddediyoruz
Çin: NATO, Asya-Pasifik'te kargaşa tohumları ekmemeli - Dünya haberleri
DÜNYA Çin'den NATO'ya: Kargaşa tohumu ekmeyin
Brezilyalı senatör: Bolsonaro, yardımcısıyla komplo planladı - Dünya haberleri
DÜNYA Brezilyalı senatörden 'darbe ve komplo' iddiası
Konsolosluklarını kapama kararı alan 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
DÜNYA Konsolosluklarını kapama kararı alan 9 ülkenin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.