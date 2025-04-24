Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya Kuzey Kore yapımı füze kullandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği, 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda balistik füzeler kullandığını belirterek, "İlk belirlemelere göre Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı." dedi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün başkent Kiev ve farklı bölgelere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kiev'deki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, 12 kişinin öldüğü saldırıda yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.

Zelenskiy, saldırıda balistik füzelerinin de kullandığını ifade ederek, "İlk belirlemelere göre Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı. İstihbarat teşkilatımız bütün detayları araştırıyor. Bu füzenin Kuzey Kore'de üretildiğine dair bilgi doğrulanırsa, bu Rusya- Pyongyang ittifakının suç teşkil etmesinin bir kanıtı daha olacak." dedi.

REKLAM

Rus saldırılarını önlemek için Ukrayna hava savunma imkanlarının artırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti: