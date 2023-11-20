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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ABD'ye: Minnettarım

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya sağlayacağı yeni askeri yardım paketi dolayısıyla minnettar olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 22:52 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:52
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        Zelenskiy'den ABD'ye: Minnettarım
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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

        Bakan Austin ile görüşmede savaş alanındaki durum ve beklentilerin yanı sıra hem savunmayı hem de hareketlerini nasıl güçlendirebilecekleri konularını ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "ABD'den ülkemiz için yeni savunma paketi var, minnettarım. Özellikle şu anda daha fazla ihtiyaç duyulan topçu, mermiler olacak." dedi.

        ZELENSKİY: TÜM ORTAKLARA TEŞEKKÜR EDERİM

        Zelenskiy, görüşmede Ukrayna'nın Karadeniz'deki eylemlerini ve ihracat koridorunun korunmasını ele aldıklarını ifade ederek, seyrüsefer özgürlüğünün tüm dünya için temel değer olduğunu dile getirdi.

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        Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna, Karadeniz'de saldırganı, ölü hale getirmek istediği su alanından atabileceğini kanıtladı. Karalarımızda ve denizlerimizde uluslararası hukukun yeniden tesis edilmesini garanti altına almamıza yardım eden tüm ortaklara teşekkür ederim." diye konuştu.

        ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, Ukrayna'nın güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ek yardım yapılacağı belirtildi.

        Açıklamada, değeri 100 milyon dolar olan bu savunma yardım paketinin Stinger uçaksavar füzeleri, Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve ilave mühimmatlar, 155mm ve 105mm topçu mermileri, Tüpten Fırlatılan, Optik Takipli, Tel Güdümlü (TOW) füzeler, Javelin ve AT-4 anti-zırh sistemleri, 3 milyondan fazla hafif silah mühimmatı, Engel temizleme için yıkım mühimmatları, soğuk hava teçhizatı ve yedek parçaların yanı sıra bakım ve diğer yardımcı ekipmanlar içerdiği aktarıldı.

        UKRAYNA SAVUNMA BAKANI UMEROV ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ

        Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, Bakan Rüstem Umerov'un ABD'li mevkidaşı Austin ile bir araya geldiği belirtildi.

        Açıklamada, görüşmede Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, Ukrayna Stratejik Sanayi Bakanı Oleksandr Kamışin'in yanı sıra Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları Oleksandr Pavlyuk ile İvan Gavryuk'un hazır bulunduğu aktarıldı.

        Açıklamada ayrıca, tarafların görüşmede Ukrayna'nın Rus saldırganlığıyla mücadele planı, bu planın uygulanması için savaş alanındaki mevcut ve geleceğe yönelik ihtiyaçların yanı sıra ABD ve müttefiklerden daha fazla destek almanın yollarını ele aldıkları kaydedildi.

        Bakan Austin de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Umerov ile görüşmede Ukrayna'nın karşı taarruz operasyonlarını ve ihtiyaçlarını konuştuklarını belirterek, "bugün ve uzun vadede Ukrayna halkının yanında olduklarını" ifade etti.

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