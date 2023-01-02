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Ukrayna, Donetsk'teki füze saldırısında 400'e yakın Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti

Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Saldırıda, Makiyivka kentinde Rus güçlerinin konuşlandığı düşünülen bir bina hedef alındı.

Ukrayna, Donetsk'teki füze saldırısında 400'e yakın Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti
BBC TÜRKÇE

Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Saldırıda, Makiyivka kentinde Rus güçlerinin konuşlandığı düşünülen bir bina hedef alındı.

Ukrayna'nın açıkladığı rakam bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı. Rusya yanlısı yetkililer kayıpları kabul etti ancak açıklanan rakamları teyit etmedi.

Donetsk'in işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov, füzenin yılbaşına girildikten hemen sonra Makiyivka'yı vurduğunu söyledi.

Bezsonov, "Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu" dedi.

Telegram'da yaptığı paylaşımda Bezsonov, çok namlulu roketatar sistemiyle yapılan saldırı için "Ölü ve yaralılar var, kesin sayı hala bilinmiyor" diye ekledi.

Bazı Rus yorumcu ve blog yazarları da saldırıyı doğruladı ancak sayıların öne sürülenden daha düşük olduğunu iddia etti.

Ukrayna ordusuna göre, saldırıda 300 kişi de yaralandı.

Rusya'nın atadığı yönetim, yılbaşı gecesi bölgeye en az 25 roket atıldığını açıkladı.

Makiyivka ANDRIY NEBYTOV, KYIV OBLAST POLICE CHIEF
Ukraynalı yetkililer, Rus İHA'sının "Mutlu Yıllar" yazılı parçasının fotoğrafını paylaştı

Makiyivka'daki saldırıdan birkaç saat sonra Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları başladı.

İHA ve füze saldırılarında kritik altyapı tesislerinin hedef alındığı açıklandı.

Ukrayna ordusu Pazartesi günü saat 01:00 civarında son saldırılarla ilgili bir uyarı yayınladı.

Telegram üzerinden yapılan duyuruda "Kiev'e hava saldırısı... Başkentte hava alarmı verildi" denildi.

Kiev halkına sığınaklarda kalmaları çağrı yapıldı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy 2023'te Ukrayna için zafer ve "normale dönüş" dileğinde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise televizyonda yaptığı yeni yıl konuşmasında ülkesinin, egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için mücadele edeceğini söylemişti.

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